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05 марта 2020, четверг, 08:44 1074
Силовые структуры 2020-03-05T08:44:28+02:00
Українські Новини
Сегодня в Раде рассмотрят вопрос выражения недоверия Рябошапке

Сегодня в Раде рассмотрят вопрос выражения недоверия Рябошапке

Валерия Драгомирова
Руслан Рябошапка, Рада 9 созыва, Пленарное заседание, Выражение недоверия
Руслан Рябошапка. Фото: Офис Президента
Руслан Рябошапка. Фото: Офис Президента

Верховная Рада на пленарном заседании в четверг, 5 марта, рассмотрит вопрос выражения недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке.

Об этом говорится в повестке дня заседания парламента, передают Українськi Новини.

На утреннем и вечернем заседании Рада продолжит рассматривать во втором чтении законопроект №2178-10 о запуске рынка земли.

До этого парламент рассмотрел 2 516 из 4 018 поправок к законопроекту.

В повестке дня внеочередного заседания, которое начинается в 18:30, указан проект постановления №3154 о выражении недоверия генпрокурору.

Как сообщали Українськi Новини, 4 марта Верещук подтвердила журналистам, что депутаты собрали 150 голосов, необходимых для созыва внеочередного заседания по поводу выражения недоверия Рябошапке. 

3 марта депутат Бужанский (фракция "Слуга народа") зарегистрировал в парламенте постановление о выражении недоверия Генеральному Прокурору.

Тем временем Рябошапка не исключает, что Рада рассмотрит вопрос о его увольнении, однако сомневается, что его поддержат.

Больше новостей о: Руслан Рябошапка Рада 9 созыва Пленарное заседание Выражение недоверия

Сегодня в Раде рассмотрят вопрос выражения недоверия Рябошапке
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