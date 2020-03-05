"Слуга народа" обсуждала кандидатуру юриста "Квартала 95" на должность генпрокурора

В то время, как вегодня в Раде рассмотрят вопрос выражения недоверия Рябошапке, стало известно, что ф ракция "Слуга народа" в Верховной Раде обсуждала кандидатуру депутата парламента от "Слуги народа", заместителя председателя комитета по вопросам правоохранительной деятельности, юриста "Квартала 95" Сергея Ионушаса на должность генерального прокурора на собрании 3 марта.

Об этом Ионушас сообщил журналистам, передают Українськi Новини.

"Вы знаете, что согласно Конституции Украины Президент вносит представление. На сегодняшний день представление не внесено, поэтому я хотел бы отметить, что указанные вопросы только поднимались на фракции", - сказал депутат.

Член комитета по вопросам правоохранительной деятельности добавил, что в случае увольнения генпрокурора Руслана Рябошапки его обязанности будет исполнять один из заместителей.

Как сообщали Українськi Новини, 4 марта Верещук подтвердила журналистам, что депутаты собрали 150 голосов, необходимых для созыва внеочередного заседания по поводу выражения недоверия Рябошапке.



3 марта депутат Бужанский (фракция "Слуга народа") зарегистрировал в парламенте постановление о выражении недоверия Генеральному Прокурору.



Тем временем Рябошапка не исключает, что Рада рассмотрит вопрос о его увольнении, однако сомневается, что его поддержат.