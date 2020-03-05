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05 марта 2020, четверг, 10:45 20
Верховная Рада и партии 2020-03-05T10:45:45+02:00
Українські Новини
"Слуга народа" обсуждала кандидатуру юриста "Квартала 95" на должность генпрокурора

"Слуга народа" обсуждала кандидатуру юриста "Квартала 95" на должность генпрокурора

Надежда Комендантова
Генпрокурор, Руслан Рябошапка, Партия
Сергей Ионушас. Фото: zik.ua
Сергей Ионушас. Фото: zik.ua

В то время, как вегодня в Раде рассмотрят вопрос выражения недоверия Рябошапке, стало известно, что фракция "Слуга народа" в Верховной Раде обсуждала кандидатуру депутата парламента от "Слуги народа", заместителя председателя комитета по вопросам правоохранительной деятельности, юриста "Квартала 95" Сергея Ионушаса на должность генерального прокурора на собрании 3 марта.

Об этом Ионушас сообщил журналистам, передают Українськi Новини.

"Вы знаете, что согласно Конституции Украины Президент вносит представление. На сегодняшний день представление не внесено, поэтому я хотел бы отметить, что указанные вопросы только поднимались на фракции", - сказал депутат.

Член комитета по вопросам правоохранительной деятельности добавил, что в случае увольнения генпрокурора Руслана Рябошапки его обязанности будет исполнять один из заместителей.

Как сообщали Українськi Новини, 4 марта Верещук подтвердила журналистам, что депутаты собрали 150 голосов, необходимых для созыва внеочередного заседания по поводу выражения недоверия Рябошапке. 


3 марта депутат Бужанский (фракция "Слуга народа") зарегистрировал в парламенте постановление о выражении недоверия Генеральному Прокурору.

Тем временем Рябошапка не исключает, что Рада рассмотрит вопрос о его увольнении, однако сомневается, что его поддержат.

 

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