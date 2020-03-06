Первый замгенпрокурора Касько подал в отставку

Первый заместитель генерального прокурора Виталий Касько подал в отставку после того, как Верховная Рада выразила недоверие генпрокурору Руслану Рябошапке.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в офисе генпрокурора.

"Касько ушел", - сказал он.

По его словам, Касько написал заявление об увольнении после голосования Рады за отставку Рябошапка.

Как сообщали Українськi Новини, исполняющим обязанности генерального прокурора назначен заместитель гепрокурора Виктор Чумак.

4 марта Рябошапка оценивал свои шансы остаться генпрокурором как 50/50.

Президент Владимир Зеленский согласен, что Генеральный прокурор не показал результата свой работы, поэтому должен покинуть должность.

5 марта Руслан Рябошапка представил отчет о своей работе на должности в Верховной Раде во время внеочередного заседания, а затем ушел, отказавшись отвечать на вопросы депутатов.

Также стало известно, что фракция "Слуга народа" в Верховной Раде обсуждала кандидатуру депутата парламента от "Слуги народа", заместителя председателя комитета по вопросам правоохранительной деятельности, юриста "Квартала 95" Сергея Ионушаса на должность генерального прокурора на собрании 3 марта.