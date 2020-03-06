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06 марта 2020, пятница, 10:58 989
Судебная власть 2020-03-06T11:03:39+02:00
Українські Новини
Первый замгенпрокурора Касько подал в отставку

Первый замгенпрокурора Касько подал в отставку

Ярина Вацяк
Виталий Касько, Отставка Рябошапки, отставка генпрокурора
Виталий Касько
Виталий Касько

Первый заместитель генерального прокурора Виталий Касько подал в отставку после того, как Верховная Рада выразила недоверие генпрокурору Руслану Рябошапке.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в офисе генпрокурора.

"Касько ушел", - сказал он.

По его словам, Касько написал заявление об увольнении после голосования Рады за отставку Рябошапка.

Как сообщали Українськi Новини, исполняющим обязанности генерального прокурора назначен заместитель гепрокурора Виктор Чумак.

4 марта Рябошапка оценивал свои шансы остаться генпрокурором как 50/50.

Президент Владимир Зеленский согласен, что Генеральный прокурор не показал результата свой работы, поэтому должен покинуть должность.

5 марта Руслан Рябошапка представил отчет о своей работе на должности в Верховной Раде во время внеочередного заседания, а затем ушел, отказавшись отвечать на вопросы депутатов.

Также стало известно, что фракция "Слуга народа" в Верховной Раде обсуждала кандидатуру депутата парламента от "Слуги народа", заместителя председателя комитета по вопросам правоохранительной деятельности, юриста "Квартала 95" Сергея Ионушаса на должность генерального прокурора на собрании 3 марта.

 

 

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