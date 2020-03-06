Первый замгенпрокурора Касько подал в отставку

Первый заместитель генерального прокурора Виталий Касько подал в отставку после того, как Верховная Рада выразила недоверие генпрокурору Руслану Рябошапке. Об этом Українським Новинам сообщил источник в офисе генпрокурора. "Касько ушел", - сказал он. По его словам, Касько написал заявление об увольнении после голосования Рады за отставку Рябошапка. Как сообщали Українськi Новини, исполняющим обязанности генерального прокурора назначен заместитель гепрокурора Виктор Чумак. 4 марта Рябошапка оценивал свои шансы остаться генпрокурором как 50\/50. Президент Владимир Зеленский согласен, что Генеральный прокурор не показал результата свой работы, поэтому должен покинуть должность. 5 марта Руслан Рябошапка представил отчет о своей работе на должности в Верховной Раде во время внеочередного заседания, а затем ушел, отказавшись отвечать на вопросы депутатов. Также стало известно, что фракция "Слуга народа" в Верховной Раде обсуждала кандидатуру депутата парламента от "Слуги народа", заместителя председателя комитета по вопросам правоохранительной деятельности, юриста "Квартала 95" Сергея Ионушаса на должность генерального прокурора на собрании 3 марта.