Рябошапка сбежал с заседания Рады, которая его увольняет

Генпрокурор Руслан Рябошапка представил отчет о своей работе на должности в Верховной Раде во время внеочередного заседания, а затем ушел, отказавшись отвечать на вопросы нардепов, на заседании в четверг, 5 марта.

"Я ухожу, но я ухожу, чтобы вернуться", - сказал генпрокурор Руслан Рябошапка в ходе заседания Верховной Рады, передают Українські Новини.

Он отметил, что не знает, проголосует ли Рада за его отставку.

После выступления в парламенте Рябошапка покинул сессионный зал.

В ходе своего выступления Рябошапка отметил реформу Генпрокуратуры, а также результаты расследования дела об убийстве исполняющей обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционной активистки Екатерины Гандзюк.

Как сообщали Українськi Новини, президент Владимир Зеленский согласен, что Генеральный прокурор не показал результата свой работы, поэтому должен покинуть должность.

Также сообщалось, что в "Слуге народа" обсуждается на должность генпрокурора кандидатура юриста "Квартала 95".

Ранее Українськi Новини посали о том, какую заработную плату в декабре получили силовики и насколько их зарплаты отличаются от ноябрьских.

А также генеральный прокурор Руслан Рябошапка сказал, что не постится.