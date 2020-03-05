Рябошапка в Раде жаловался Богдану и неизвестной девушке

Верховная Рада выразила недоверие генеральному прокурору Руслану Рябошапке, который сбежал с заседания Рады. Руслан Рябошапка тоже присутствал в зале и ведет активную переписку в смартфоне. Об этом сообщает "Страна".

С Рябошапкой общаются два человека - девушка по имени "Ксана" и бывший глава Офиса президента Андрей Богдан.

Общаясь с "Ксаной" Рябошапка пишет: "Вова дал команду меня увольнять". Та пишет ему слова моральной поддержки.

Вот их переписка:

Ксана: Але вони всю ніч працювали з кожним. Оскільки зосередилися на Кабміні - то менше тебе чіпали, але зараз риторика дуже впевнена

Рябошапка: угу, я помітив

Ксана: І Венедиктова ж мочить

Рябошапка: Вова дав команду мене звільнити

Ксана: Тоді жги в Парламенті. Сили тобі.

Рябошапка: Мерсі

(непрочитані повідомлення)

Ксана: Дивимося онлайн. Льоша в БРДО ...55 теж буде тут, Яякщо що приїжджай. Бо АБ буде вдома аж.

... всі суки. Є проти та утрималися.. запали їх.. (неразборчиво, Ред.)

О чем генпрокурор говорил с Богданом - досконально непонятно.

Рябошапка: Арахамия

Богдан: П..ды ему дал

Рябошапка: Они наговорили глупостей

Богдан:"Дебилы бл...ть дурные

Богдан: Ну шо там у вас?

Рябошапка: А ты где смотришь ТВ?

Также издание сфотографировало заготовку речи генпрокурора.

"Прокуратура була джерелом власного збагачення для ... них. Як результат - олігархи в прокурорських погонах. ...реформу прокуратури, яка, я вірю, вже увійшла в історію Украиїни... стали вдвічі більшими... І в першу чергу, тому що за 28 років вони відчували незалежність - їм не давали незаконних вказівок. Всього третій місяць з цих 28 років нова прокуратура живе...Тому я стою в цій залі і саме тому стоїть питання моєї відставки. Через те, що ті, кого ми позбулися, хочуть повернутись і жити далі....завжди за ці 28 років", - говорится в шпаргалке.

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