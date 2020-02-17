МОЗ засекретив два місця, які обрав для утримання евакуйованих з Китаю

МОЗ визначив 2 місця для утримання евакуйованих з Китаю людей, але не називає їх розташування Міністерство охорони здоров'я визначило 2 місця для утримання людей, евакуйованих з Уханя (Китай), але не називає їх розташування.

Про це в ході брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко, передають Українські Новини.

"Обране 2 заклади, які я не можу назвати", - сказав він.

При цьому один заклад є основним для розміщення людей, інше підготовлено як запасне.Заступник Міністра підкреслив, що контакт між евакуйованими людьми і мешканцями області, на території якої буде проходити ізоляція, виключений.

Крім українців в карантині будуть міститися також іноземці, евакуйовані тим же рейсом.

Якщо протягом карантину у кого-то з евакуйованих почнуть проявлятися симптоми захворювання, така людина буде госпіталізована і в разі підтвердження хвороби, викликаної коронавірусом COVIN-2019, термін ізоляції буде продовжений.

Також термін ізоляції може бути продовжений у разі появи інформації про більш тривале, ніж 14 днів, період інкубації.

Як повідомляли Українські Новини, депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Олександр Дубинський заявив про незаконности карантину в санаторії.

Також голова селища на Львівщині пообіцяв оселитися в місцевому санаторії, якщо в нього привезуть українців з Китаю.