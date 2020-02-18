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18 лютого 2020, вівторок, 22:47 14
Суспільство 2020-02-18T23:35:04+02:00
Українські Новини
Тернопільський аеропорт відмовився прийняти літак з евакуйованими з Уханя людьми

Тернопільський аеропорт відмовився прийняти літак з евакуйованими з Уханя людьми

Ярина Вацяк
Китай, Ухань, Тернопіль, Коронавірус
Аеропорт у Тернополі. aeroport.te.ua
Аеропорт у Тернополі. aeroport.te.ua

Перший заступник голови Тернопільської обласної ради Василь Деревляний повідомив, що 17 лютого Державна авіаційна служба отримала відмову на звернення до керівництва аеропорту Тернополя про можливість прийняття літаки з евакуйованими з Китаю громадянами України та іноземцями, на що отримала відмову.

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Шановні жителі області! Враховуючи ситуацію, яка склалася на сьогоднішній день в області у зв’язку з евакуацією з Китаю громадян України (і не тільки) в нашу область, в не пристосований приватний санаторій "Медобори". Фракції Тернопільської обласної ради звернулися до голови Тернопільської обласної ради з вимогою про невідкладне скликання сесії Тернопільської обласної ради за участю керівництва Тернопільської ОДА для обговорення вкрай важливої і небезпечної для жителів області та Західної України ситуації в цілому", - написав він.

Зі слів Деревляного, голова Тернопільської ОДА Ігор Сопель та власник санаторію "Медобори" Василь Мартинюк дали згоду на прийняття цих людей.

За неперевіреною інформацією, в області також шукають приміщення для поселення 300-500 нацгвардійців.

Як повідомляли Українські Новини, Україна готується прийняти борт з евакуйованими з Уханя громадянами України і іноземцями. Літак, який прилетить з Уханю дезінфікують, а всі відходи з нього спалять, а евакуйованих з Китаю українців можуть відвезти в Київську або Тернопільську область.

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