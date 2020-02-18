В Тернопольской области установили блокпосты протестуя против размещения эвакуированных из Китая

Жители Тернопольсокй области установили блокпост в рамках протеста размещения эвакуированных из зараженного коронавирусом Китая, после того, как поступила информация о том, что 20 февраля в санаторий "Медоборы", в село Конопкивка возле Микулянцев привезут 98 эвакуированных из Китая людей. Об этом передает издание Тернополяны.

Информация об этом поступила вечером 17 февраля.

Кроме того, жители собрались на сессию поселкового совета, выступая против этого. Как заявили в Тернопольской ОГА, официального подтверждения информации нет, но и опровержения никто не давал

Как передает руководитель санатория"Медоборы", сейчас на лечении находится 40 пациентов. Также он вспомнил о визите в заведение представителей Минздрава Украины, это произошло накануне.

Жители Микулянцев протестуют размещению эвакуированных из Китая в "Медоборах"

По предварительной информации, санаторий на Тернопольщине - лишь одно из мест в общем перечне, куда могут поселить эвакуированных людей.

В полиции заявляют, что получили поручение подготовить медучреждение. Однако привезут ли сюда людей - неизвестно.

На данный момент жители области продолжают самодельный протест.

Как сообщали Українські Новини, эвакуированные из китайского Уханя пройдут 14-дневный карантин по прибытию.

В свою очередь местные отказываются поселить на карантин в Обухове украинцев, эвакуированных из Китая, а глава поселка Шкло на Львовщине пообещал поселиться в местном санатории, если в него привезут эвакуированных из Уханя.