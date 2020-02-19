Забули клятву Гіппократа. Жителі та медики госпіталю у Винниках влаштували блокаду з шин, щоб їм "не завезли вірус"

Забули клятву Гіппократа. Жителі та медики госпіталю у Винниках влаштували блокаду з шин, щоб їм "не завезли в

Вже завтра вранці, 20 лютого, в Україну прилетить літак з евакуйованими українцями та іноземцями з китайського Уханя. Проте в МОЗ не розголошують місце, де розмістять людей на карантин, враховуючи негативні настрої громадськості. Так, наприклад, у Винниках люди перекрили під'їзд до шпиталю. Паніка почалася у середу вранці, коли з госпіталю почали евакуювати пацієнтів. Про це повідомляє Zaxid.net.

"Якщо ми відпустимо всіх хворих, хто нас захистить? Хворих нема, порожній госпіталь - завозьте, кого хочете. Ми будемо стояти до кінця. У нас іншого виходу немає. Тому що ми залишимося без роботи. Ніхто нічого не пояснює, сказали евакуація", - зазначила співробітниця госпіталю.

Пізніше у ЛОДА повідомили, що на базі госпіталю ветеранів війн та репресованих у Винниках відбулися навчання медиків щодо готовності лікарень до госпіталізації хворих з китайським коронавірусом Covid-19. Цю інформацію підтвердило й керівництво госпіталю.

"Це відбувались симуляційні навчання. Близько восьмої ранку в ЛОДА рішенням комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та НС було прийнято рішення провести у нас симуляційні навчання щодо ймовірного переведення пацієнтів із госпіталю в інші лікувальні установи. Для того, щоби забезпечити місця для пацієнтів, які би, можливо, могли постраждати, якщо літак сів би у Львові і щось би трапилось надзвичайне, то люди, які би знаходились на борту, то цей госпіталь наш міг би прийняти тих пацієнтів, які отримали травми для проведення рентгенів, операцій", – зазначив у гендиректор госпіталю Максим Прикупенко.

Як повідомляли Українські Новини, українців та іноземців вже доставили в аеропорт Уханя для евакуації в Україну.

Крім того, евакуйованих з Уханя українців оточать подвійним кільцем охорони і знезараження.

Тим часом тернопільський аеропорт відмовився прийняти літак з евакуйованими з Уханя людьми.