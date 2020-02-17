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17 лютого 2020, понеділок, 11:52 9
Політика 2020-02-17T13:30:03+02:00
Українські Новини
Влада Обухова відмовляється поселити українців з Уханя на карантин під Києвом

Влада Обухова відмовляється поселити українців з Уханя на карантин під Києвом

Надежда Комендантова
Коронавірус, коронавірус в Україні, Карантин, Обухівський район
Коронавірус. Скріншот: YouTube/Радіо Свобода
Коронавірус. Скріншот: YouTube/Радіо Свобода

Обухівська районна рада просить Президента Володимира Зеленського не допустити розміщення українців з китайського Уханя, які повернуться в середу, (провінція Хубей, Китай) на карантин у приватному санаторії в Обухівському районі Київської області.

Про це йдеться в повідомленні Обухівської райради в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Зазначається, що 14 лютого відбулася термінова сесія ради, єдиним питанням порядку денного якого було недопущення проникнення і розповсюдження інфекції коронавірусу covid-19 на території населених пунктів Обухівського району.

Рада вирішила звернутися до Президента Володимиру Зеленському та депутату Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Олександру Дубинскому щодо недопущення розміщення евакуйованих громадян України з міста Ухань в не пристосованих для тимчасової ізоляції потенційно інфікованих осіб закладах, тим самим виключити додаткові ризики для місцевого населення.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Дубинський заявив, що Міністерство охорони здоров'я має намір розмістити 280 українців, які будуть евакуйовані з Уханя, на карантин у приватному санаторії "Пролісок" в Обухівському районі.

Раніше МОЗ заявляло про 4 варантах, куди відвести на карантин українців, які повернулися з ураженого коронавірусом Уханя.

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