Під Тернополем жителі вийшли співати молебень до Богородиці проти евакуйованих з Уханя

В той час, як борт з евакуйованими з Уханя українцями стоїть в Київ на дозаправку, на народних блокпостах, при в'їзді в санаторій Медобори під Тернополем, налякані місцеві жителі співають молебні. Про це повідомляється в паблике "Файне місто".

Як випливає з відео Файне місто, розміщене в Facebook, жителі вже кілька днів пікетують санаторій. Сьогодні вночі під дощем вони знову вийшли на акцію протесту і навіть заспівали молебні до Богородиці з проханням не допустити сюди евакуйованих.

Як повідомляли "Українські Новини", у Нових Санжарах (Полтавська область) місцеві мешканці перекрили дорогу і почали протестувати проти того щоб туди привезли евакуйованих з китайського Уханя українців. В цей же час на в'їзді в місто організувалася колона автобусів і бронеавтомобілів з військовими