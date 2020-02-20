підписатися на розсилку
24.2 24.51
26.1 26.6
˟
20 лютого 2020, четвер, 10:51 28
Суспільство 2020-02-20T14:00:05+02:00
Українські Новини
Під Тернополем жителі вийшли співати молебень до Богородиці проти евакуйованих з Уханя

Під Тернополем жителі вийшли співати молебень до Богородиці проти евакуйованих з Уханя

Ольга Фандорина
Тернопіль, Молебен, Коронавірус, коронавірус в Китаї

В той час, як борт з евакуйованими з Уханя українцями стоїть в Київ на дозаправку, на народних блокпостах, при в'їзді в санаторій Медобори під Тернополем, налякані місцеві жителі співають молебні. Про це повідомляється в паблике "Файне місто".

Як випливає з відео Файне місто, розміщене в Facebook, жителі вже кілька днів пікетують санаторій. Сьогодні вночі під дощем вони знову вийшли на акцію протесту і навіть заспівали молебні до Богородиці з проханням не допустити сюди евакуйованих.

Як повідомляли "Українські Новини", у Нових Санжарах (Полтавська область) місцеві мешканці перекрили дорогу і почали протестувати проти того щоб туди привезли евакуйованих з китайського Уханя українців. В цей же час на в'їзді в місто організувалася колона автобусів і бронеавтомобілів з військовими

Більше новин про: Тернопіль Молебен Коронавірус коронавірус в Китаї

Тернопільський аеропорт відмовився прийняти літак ...
У Києві відбувся молебень про надання УПЦ автокефа...
Літак авіакомпанії SkyUp з українцями на борту при...
Два пасажира зараженого коронавірусом лайнера Diam...
Українців з Китаю відправлять в медцентр в "Нові Санжари" через Харків
Експерти МВФ почали роботу в Україні
Новини
Евакуація українців з Китаю. Фото: Держприкордонслужба
В Харкові прикордонники в захисному спорядженні оформляли евакуйованих з Китаю 13:58
Мінінфраструктури спрощує оформлення паспорта моряка 13:54
З літака вийшли всі евакуйовані з Уханя українці та іноземці 13:25
Міст Кличка Фото: Єгор Чечерінда/Facebook
"Міст Кличка" позбувся своєї родзинки - встановили непрозорі шибки 13:13 Фото
Евакуйованих з Уханя в Нові Санжари відвезуть п'ятьма автобусами у супроводі поліції 13:00
більше новин
Мітингувальники подарували директору НАБУ яйця з написом "Ситника - геть", – ЗМІ 13:15
Лікарня в Київській області готова прийняти евакуйованих з Уханя українців 11:01 Документ
Нардеп Гончаренко і віцепрем'єр Федоров посперечалися у мережі - у виграші фонд "Таблеточки" 13:13
Названа трійка найкращих голів ОДА: Скальський, Шмигаль, Прокопенко 09:37 Інфографіка
Слідчий ДФС Дніпропетровщини попався на хабарі в 11 тис. доларів 10:09
більше новин
"Нацкорпус" запросив Зеленського та Сивоху в Золоте, де продовжуються обстріли 16:14
Названа трійка найкращих голів ОДА: Скальський, Шмигаль, Прокопенко 09:37 Інфографіка
"Укртелеком" підняв тарифи: скільки буде коштувати телефонний зв'язок 10:12
Мито 8,46% на дизпаливо і зріджений газ підвищить ціну для всіх споживачів, - Нафтогазова асоціація 15:30
У Тернополі в їдальні коледжу масово отруїлися учні 08:41
більше новин
Під Полтавою почалися сутички між противниками евакуації українців з Китаю та поліцією
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok