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26 жовтня 2019, субота, 16:40 16
Президент 2019-10-26T17:30:01+03:00
Українські Новини
"Зброю прибери, ти мені ставити ультиматуми не можеш": Зеленський влаштував скандал в Золотому

"Зброю прибери, ти мені ставити ультиматуми не можеш": Зеленський влаштував скандал в Золотому

Володимир Зеленський, Добровольці

Президент Володимир Зеленський в Золотому (Луганська область), де досягнуто домовленості про розведення сил і засобів, але поки не було дотримано умови 7-денного "режиму тиші", влаштував перепалку з добровольцями з приводу протестів проти так званої "формули Штайнмаєра" і відведення зброї.

Про це свідчить фрагмент відеоспілкування, трансльований телеканалами, передають Українські Новини.

"Я прийшов тобі сказати, що ти зброю виведи, а ти мені переводиш стрілки. Ти мені взагалі ніякі ультиматуми не можеш озвучувати, ти не зрозумів. Нам зайти зброю забрати?.. Послухай, я президент цієї країни, мені 42-й рік. Я ж не лох якийсь. Я до тебе прийшов і сказав: зброю прибери. А ти мене не переводь на акції. Я хотів побачити в очах розуміння, а побачив хлопця, який вирішив, що перед ним якийсь лопух стоїть, і переводиш мене на іншу тему", - сказав Зеленський.

Президент запитав, чи почули його і чи можуть дати ствердну відповідь щодо зброї, на що йому відповіли: "У нас немає зброї в руках".

"Значить, ти мене не почув. Хлопці, я вам зараз сказав серйозно... Ми стомлюємося зупиняти об'єкти, починаємо стомлюватися. Є демократія, а є ситуація в країні. Ми до вас зараз серйозно, по-людськи, звернулися, тому що ви воювали і ми поважаємо: просто приберіть", - сказав він.

Зеленському відповіли, що поважають закон і будуть все робити відповідно до нього, після чого президент пішов.

 

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський приїхав на Донбас, нахамив добровольцям і заявив, що "він не лох" .

1 жовтня Зеленський підтвердив підписання "формули Штайнмайєра" і пообіцяв, що капітуляції не буде.

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