Зеленський приєднається на вихідних до школи "Слуги народу" в Трускавці

Президент Володимир Зеленський відвідає 3 серпня Трускавець, де майбутні депутати "Слуги народу" проходять курси тижневого інтенсивного навчання від "Київської школи економіки".\r\nПро це Українським Новинам повідомили співрозмовники у Львівській обласній державній адміністрації та партії "Слуга народу".\r\nЛьвівська обладміністрація оприлюднила анонс візиту Президента в область 3 серпня, не деталізувавши її програму.\r\nАгентству уточнили, що поки в рамках візиту заплановано виключно проведення Президентом наради у Трускавці.\r\nУ свою чергу співрозмовники в партії "Слуга народу" підтвердили, що після офіційної програми Зеленський планує відвідати навчання новообраних депутатів, яке завершується цими вихідними (3-4 серпня).\r\nЯк повідомляли Українські Новини, новообрані депутати Верховної Ради від партії "Слуга народу" зібралися на інтенсивні економічні курси в найдорожчих готелях Трускавця - "Ріксос" та "Женева".\r\nУ Трускавці нова депутат від "Слуги народу" з'явилася в сарафані елітного бренду.\r\nМісяць тому, в ході попереднього візиту до області, Зеленський привіз до Львова голову СБУ для розслідування причетності Петра Порошенка до "сміттєвої блокади".