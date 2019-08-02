Зеленський приєднається на вихідних до школи "Слуги народу" в Трускавці

Президент Володимир Зеленський відвідає 3 серпня Трускавець, де майбутні депутати "Слуги народу" проходять курси тижневого інтенсивного навчання від "Київської школи економіки".

Про це Українським Новинам повідомили співрозмовники у Львівській обласній державній адміністрації та партії "Слуга народу".

Львівська обладміністрація оприлюднила анонс візиту Президента в область 3 серпня, не деталізувавши її програму.

Агентству уточнили, що поки в рамках візиту заплановано виключно проведення Президентом наради у Трускавці.

У свою чергу співрозмовники в партії "Слуга народу" підтвердили, що після офіційної програми Зеленський планує відвідати навчання новообраних депутатів, яке завершується цими вихідними (3-4 серпня).

Як повідомляли Українські Новини, новообрані депутати Верховної Ради від партії "Слуга народу" зібралися на інтенсивні економічні курси в найдорожчих готелях Трускавця - "Ріксос" та "Женева".

У Трускавці нова депутат від "Слуги народу" з'явилася в сарафані елітного бренду.

Місяць тому, в ході попереднього візиту до області, Зеленський привіз до Львова голову СБУ для розслідування причетності Петра Порошенка до "сміттєвої блокади".