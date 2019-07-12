підписатися на розсилку
25.75 26.15
28.75 29.45
˟
12 липня 2019, пʼятниця, 16:26 9
Президент 2019-07-12T17:00:01+03:00
Українські Новини
Зеленський домовився з Філатовим про його відставку у разі зриву строку відкриття мосту

Зеленський домовився з Філатовим про його відставку у разі зриву строку відкриття мосту

Борис Філатов. Фото: kstati.dp.ua
Борис Філатов. Фото: kstati.dp.ua

Президент Володимир Зеленський домовився з мером Дніпра Борисом Філатовим про те, що мер подасть у відставку у разі зриву строків відкриття Нового мосту після реконструкції 14 вересня 2019 року.

Про це Зеленський заявив під час робочого візиту в Дніпрі.

"14 вересня не відкриваєте міст, можете самі піти у відставку. Чесно? Чесно. Ми домовились з мером Борисом Філатовим, що 14 вересня буде офіційне відкриття мосту. А якщо не буде, то пан Філатов сам напише заяву і піде у відставку. А якщо відкриють у строки, я приїду на відкриття", – сказав Зеленський.

Філатов погодився на умови від Зеленського.

Реконструкція Нового мосту в Дніпрі триває близько 2 років.

Зеленський також відвідав ще низку місць в Дніпрі, після чого вилетів у міжнародний аеропорт "Кривий Ріг".

Як повідомляли Українські Новини, раніше Філатов проанонсував "хороші новини від Зеленського" з будівництва аеропорту у Дніпрі.

Тим часом Філатов задекларував квиток на суборбітальний політ.

Більше новин про: Міст Борис Філатов Володимир Зеленський Відставка Будівництво мосту

Архів
Новини
Через високу конкуренцію ціна на електроенергію на новому ринку впала майже на 30%, – Євдокимов 16:59
16 асоціацій підписали Меморандум про забезпечення достовірної інформації у сфері екології 16:34
Зеленський домовився з Філатовим про його відставку у разі зриву строку відкриття мосту 16:26
НАБУ викликало на допит Луценка 16:18
"Метінвест" увійшов до ТОП-10 кращих роботодавців України 16:06
більше новин
Указ Порошенка "Про ліквідацію та утворення місцевих загальних судів" буде скасовано, - Рябошапка 10:00
Дмитро Шимків увійшов до наглядової ради Українського фонду стартапів 12:05
Незначна тріщина в паркані не впливає на безпеку конструкції пішохідно-велосипедного моста, – КМДА 15:53
Зеленський підтвердив, що "телефонне право" в Україні як і раніше працює, – Якубін 16:28
"Нафтогаз" знизив ціну на газ для населення на липень на 10,4% на зустрічі із Зеленським 19:02
більше новин
Міст Кличко. Фото: Інформатор
У Києві на скандальному "мосту Кличка" з'явилася нова тріщина і провисли троси 08:15
Фото дня: У Карпатах йде сніг, а температура опустилася до +3°С 17:59
Українські миротворці місії ООН в ДР Конго поповнили запаси необхідного майна: з дому прилетіла "вантажівка" 08:21 Фото
Верховна Рада. Фото: @verkhоvna_rаda
Рада ухвалила Виборчий кодекс 12:15
Представники бізнес-спільноти вимагають від ДБР розслідувати участь Мін'юсту в рейдерських схемах 11:09
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok