Зеленський домовився з Філатовим про його відставку у разі зриву строку відкриття мосту

Президент Володимир Зеленський домовився з мером Дніпра Борисом Філатовим про те, що мер подасть у відставку у разі зриву строків відкриття Нового мосту після реконструкції 14 вересня 2019 року.

Про це Зеленський заявив під час робочого візиту в Дніпрі.

"14 вересня не відкриваєте міст, можете самі піти у відставку. Чесно? Чесно. Ми домовились з мером Борисом Філатовим, що 14 вересня буде офіційне відкриття мосту. А якщо не буде, то пан Філатов сам напише заяву і піде у відставку. А якщо відкриють у строки, я приїду на відкриття", – сказав Зеленський.

Філатов погодився на умови від Зеленського.

Реконструкція Нового мосту в Дніпрі триває близько 2 років.

Зеленський також відвідав ще низку місць в Дніпрі, після чого вилетів у міжнародний аеропорт "Кривий Ріг".

Як повідомляли Українські Новини, раніше Філатов проанонсував "хороші новини від Зеленського" з будівництва аеропорту у Дніпрі.

Тим часом Філатов задекларував квиток на суборбітальний політ.