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  • Зеленський з Богданом прийшли в коментарі до Іванчука, коли той спробував відхреститися від публічного зобов'язання побудувати дорогу на Івано-Франківщині
02 серпня 2019, пʼятниця, 23:23 116
Президент 2019-08-03T00:15:01+03:00
Українські Новини
Зеленський з Богданом прийшли в коментарі до Іванчука, коли той спробував відхреститися від публічного зобов'я

Зеленський з Богданом прийшли в коментарі до Іванчука, коли той спробував відхреститися від публічного зобов'язання побудувати дорогу на Івано-Франківщині

Андрій Іванчук. Скріншот: Андрій Іванчук/Facebook
Андрій Іванчук. Скріншот: Андрій Іванчук/Facebook

Президент Володимир Зеленський нагадав депутату Андрієві Іванчуку, який як самовисуванець виграв вибори в депутати Ради у окрузі №88, про обіцянку профінансувати будівництво дороги в Івано-Франківській області.

Про це свідчить коментар Президента під дописом на сторінці Іванчука в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Депутат припустив, що коли Зеленський взяв з нього обіцянку забезпечити ремонт дороги, він мав на увазі допомогти обраному в сусідньому окрузі депутату від "Слуги народу" оформити документацію і зробити проект.

"Ні, пане Іванчук, ви пообіцяли, тому фінансуйте", - написав Президент.

Під час поїздки в Івано-Франківську область Зеленський зажадав в Іванчука оплатити ремонт дороги вартістю в 175 мільйонів гривень.

Президент натякнув, що у депутата є джерела, звідки можна взяти цю суму, і пригрозив, що в разі невиконання обіцянки дасть номер нардепа жителям села, біля якого має будуватися дорога.

Також в коментарях висловився і голова Офісу Президента Андрій Богдан.

"Ні, Президент вірить, що ви профінансуєте ці роботи", - написав Богдан.

СкріншотСкріншот "УП"

Іванчук нічого не відповів.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський призначив івано-франківським губернатором топ-менеджера Ахметова.

Тим часом Зеленський зайнявся дорогами: вирішив перевірити їх якість і учасників закупівель для ремонту. Також Гройсман поскаржився на українські дороги, хоча раніше їх рекламував.

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