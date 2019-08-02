Зеленський з Богданом прийшли в коментарі до Іванчука, коли той спробував відхреститися від публічного зобов'язання побудувати дорогу на Івано-Франківщині

Президент Володимир Зеленський нагадав депутату Андрієві Іванчуку, який як самовисуванець виграв вибори в депутати Ради у окрузі №88, про обіцянку профінансувати будівництво дороги в Івано-Франківській області.\r\nПро це свідчить коментар Президента під дописом на сторінці Іванчука в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.\r\nДепутат припустив, що коли Зеленський взяв з нього обіцянку забезпечити ремонт дороги, він мав на увазі допомогти обраному в сусідньому окрузі депутату від "Слуги народу" оформити документацію і зробити проект.\r\n"Ні, пане Іванчук, ви пообіцяли, тому фінансуйте", - написав Президент.\r\n\r\nПід час поїздки в Івано-Франківську область Зеленський зажадав в Іванчука оплатити ремонт дороги вартістю в 175 мільйонів гривень.\r\nПрезидент натякнув, що у депутата є джерела, звідки можна взяти цю суму, і пригрозив, що в разі невиконання обіцянки дасть номер нардепа жителям села, біля якого має будуватися дорога.\r\nТакож в коментарях висловився і голова Офісу Президента Андрій Богдан.\r\n"Ні, Президент вірить, що ви профінансуєте ці роботи", - написав Богдан.\r\nСкріншот "УП"\r\nІванчук нічого не відповів.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський призначив івано-франківським губернатором топ-менеджера Ахметова.\r\nТим часом Зеленський зайнявся дорогами: вирішив перевірити їх якість і учасників закупівель для ремонту. Також Гройсман поскаржився на українські дороги, хоча раніше їх рекламував.