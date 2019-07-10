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10 липня 2019, середа, 12:56 46
Президент 2019-07-10T14:00:02+03:00
Українські Новини
Відео дня: Зеленський зі скандалом вигнав секретаря Бориспільської міськради із зустрічі

Відео дня: Зеленський зі скандалом вигнав секретаря Бориспільської міськради із зустрічі

Сьогодні, 10 липня, Президент Володимир Зеленський під час проведення робочої наради у Борисполі вигнав з приміщення секретаря бориспільської міської ради Ярослава Годунка. Відео інциденту опублікував "112".

На опублікованому відеозапису Зеленський зачитує інформацію про те, що Годунко був раніше засуджений. Після цього між Зеленським і Годунком сталася сварка, внаслідок якої останній був вигнаний Президентом з приміщення.

"Я тут прочитав: член "Батьківщини", секретар бориспільської міської ради раніше засуджений за ч. 3 ст. 142 КПК України "розбій, поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень". Ярослав Миколайович, це ви? Вийди звідси! Розбійник ти", - сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський звільнив 3 голів райадміністрацій в Закарпатській області.

Також Зеленський знову влаштував масштабну хвилю звільнень в трьох областях України.

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