підписатися на розсилку
25.6 25.95
28.7 29.3
˟
06 липня 2019, субота, 18:59 49
Президент 2019-07-06T21:30:24+03:00
Українські Новини
Зеленський порадив звільнитися керівникам митниць 4 областей

Зеленський порадив звільнитися керівникам митниць 4 областей

Володимир Зеленський. Фото: сайт Президента України
Володимир Зеленський. Фото: сайт Президента України

Президент Володимир Зеленський має намір посилити боротьбу з контрабандою і запропонував керівникам Волинської, Закарпатської, Чернівецької та Львівської митниць самостійно написати заяви про звільнення.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

Згідно з ним, 6 липня в Ужгороді Зеленський представив нового голову Закарпатської обласної державної адміністрації Ігоря Бондаренка.

Представлення пройшло в приміщенні Закарпатської митниці, глава держави підкреслив, що його команда серйозно налаштована на боротьбу з контрабандою.

"Ви не хвилюйтеся, ми вас обов'язково будемо підтримувати. Хвилюватися, я думаю, зараз будуть люди, які займаються контрабандою і "кришують" її. Це головний "привіт" вам з Києва, чому ми прибули в такому складі", - сказав Зеленський.

При цьому наголошується, що на Закарпатті разом з Президентом приїхали, зокрема, тимчасово виконуючий обов'язки голови Служби безпеки України Іван Баканов, керівник Офісу Президента Андрій Богдан і його заступники Олексій Гончарук та Руслан Рябошапка, новий голова Державної митної служби Максим Нефьодов, в.о. голови Державної фіскальної служби Олександр Власов.

Зеленський підкреслив, що його команда хоче донести, що відтепер передавати "наверх" нічого не треба.

Президент також закликав присутніх до співпраці з Бондаренком і додав, що керівництво митниці, прикордонної служби та прокуратури Закарпаття має бути очищено.

Він також порадив керівникам Волинської, Закарпатської, Чернівецької та Львівської митниць за два дні самостійно написати заяви про звільнення.

"Якщо ні, то їх звільнять по-іншому. Країна буде іншою. Я вам усім пропоную почати працювати як нормальні люди. Не говорити про маленькі зарплати, не скаржитися. Просто стати професіоналами і працювати", - підкреслив Зеленський.

Президент також повідомив, що в понеділок, 8 липня, підпише указ про боротьбу з контрабандою.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський доручив в.о. голови СБУ Баканову посилити боротьбу з контрабандою. Також Зеленський привіз до Львова голову СБУ для розслідування причетності Порошенка до "сміттєвої блокаді".

Тим часом Кабмін призначив головою Митниці Нефьодова.

Більше новин про: Контрабанда Президент України Володимир Зеленський Митниця Заява про відставку

Архів
Новини
Понад 90% українців перейшли в режим економії: на чому заощаджують більше всього 21:59
Церемонія хрещення Арчі, сина принца Гаррі і Меган. Фото: instagram.com/sussexroyal/
У Британії принц Гаррі і Меган хрестили сина з порушенням традицій 21:40
У Казахстані затримали сотні жителів у різних містах 21:02
Литовська пара – переможці чемпіонату світу по перенесенні дружин 2019. Lehtikuva/Timo Hartikainen via Reuters
Фото дня: Яскравий чемпіонат з перенесення дружин ефектно пройшов у Фінляндії 20:37
ОБСЄ схвалила резолюцію щодо мілітаризації Росією Криму, Чорного і Азовського морів, - Чубаров 20:31
більше новин
ДБР почало розслідувати, як Порошенко зняв $34 млн готівкою після інавгурації Зеленського 22:05
Кіт, який спостерігає за феєрверком. Фото: rеddit.com/r/cats
Фото дня: кіт, який спостерігає за феєрверком, став зіркою мережі 21:32
Генпрокуратура просить суд заарештувати майно Ющенка 11:04
ФГВФО виступає за прискорення продажу активів збанкрутілих банків 12:33
В Офісі Президента відреагували на прохання про захист іноземних інвесторів 09:33
більше новин
ДБР почало розслідувати, як Порошенко зняв $34 млн готівкою після інавгурації Зеленського 22:05
Генпрокуратура просить суд заарештувати майно Ющенка 11:04
"Соціальна справедливість" запропонувала новий підхід для вирішення конфлікту на Донбасі 15:46
МЗС викликав посла Угорщини Ійдярто через недружні висловлювання Сійярто 23:15
У червні міжнародні резерви збільшилися до $20,6 млрд 16:51
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok