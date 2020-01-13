Старий новий рік 2020: плейлист найкращих щедрівок для свята

Новорічні свята в Україні тривають. Після того, як закінчилися колядки на Різдво, 7 січня, починають щедрувати.

Так, сьогодні, 13 січня, в Україні святкують Щедрий вечір або Маланки перед Старим новим роком, який відзначають 14 січня.

На Щедрий вечір прийнято щедрувати, бажаючи щастя родині, благополуччя і гарного врожаю.

Самій відомої на увесь світ української щедрівкою є "Щедрик". Але крім неї є ще безліч красивих пісень.

Українські Новини зібрали найкращі щедрівки для Старого нового року 2020.

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Нагадаємо, раніше Українські Новини писали про те, як приготувати багату кутю на Щедрий вечір - головну страву свята.

Найкраще для створення новорічного настрою підходить різдвяна музика, головне, щоб вона не набридала і не викликала роздратування через свою нав'язливість, а також публікували новорічні плейлисти музики в стилі джаз, спокійної зимової музики і різдвяної музики.

Також Українські Новини зібрали привітання в картинках на Старий новий рік.

Тим часом, на Старий Новий рік в Україні синоптики прогнозують теплу та суху погоду.