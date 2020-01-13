Старий новий рік 2020: плейлист найкращих щедрівок для свята

Новорічні свята в Україні тривають. Після того, як закінчилися колядки на Різдво, 7 січня, починають щедрувати. Так, сьогодні, 13 січня, в Україні святкують Щедрий вечір або Маланки перед Старим новим роком, який відзначають 14 січня. На Щедрий вечір прийнято щедрувати, бажаючи щастя родині, благополуччя і гарного врожаю. Самій відомої на увесь світ української щедрівкою є "Щедрик". Але крім неї є ще безліч красивих пісень. Українські Новини зібрали найкращі щедрівки для Старого нового року 2020. https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=UrjLk92SJVI" frameborder="0" allowfullscreen> https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=lPLP1ReHXl8" frameborder="0" allowfullscreen> https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=H8LMx6DmOLA" frameborder="0" allowfullscreen> https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=mIrkBGlXRag" frameborder="0" allowfullscreen> Нагадаємо, раніше Українські Новини писали про те, як приготувати багату кутю на Щедрий вечір - головну страву свята. Найкраще для створення новорічного настрою підходить різдвяна музика, головне, щоб вона не набридала і не викликала роздратування через свою нав'язливість, а також публікували новорічні плейлисти музики в стилі джаз, спокійної зимової музики і різдвяної музики. Також Українські Новини зібрали привітання в картинках на Старий новий рік. Тим часом, на Старий Новий рік в Україні синоптики прогнозують теплу та суху погоду.