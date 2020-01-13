Сегодня Маланки - почему в этот день воровали ворота и другие обряды

Сегодня, 13 января, в Украине отмечают праздник Маланки и Щедрый вечер. С этим днем связано очень много обычаев, обрядов и примет, по которым можно определять погоду и то, каким будет следующий год. Подробнее об истории и традициях этого дня расскажут Українські Новини.

История

В народе 13 января имеет несколько названий. Маланкой этот день называют потому что чтят память преподобной Меланьи Римлянки, она была первой знатной римлянкой, которая уверовала в Иисуса Христа. Также этот день называют Щедрый вечер, ведь 13-е - это канун Старого Нового года. Еще этот день называют Васильев вечер, так как 14 января чтят память Василия Святого.

Традиции

Наши предки сравнивали приготовления на Маланку со свадебными. Утром начинают готовить щедрую кутью. Она отличается от той, которую готовят на Святой вечер, ее можно заправлять мясом и салом. На Щедрый вечер кутью ставят в углу, который называется красный угол. В этот день хозяйки пекут гречневые блины, готовят пироги с мясом, бублики и вареники с творогом. Принято угощать всех, кто приходит щедровать и засевать. Также на праздничный стол ставят колбасы и мясные блюда, в частности, свинину. Свинина олицетворяет благополучие. Подают на стол и вареную свиную голову. Ее должен разделить глава семьи и раздать всем учасникам застолья по старшинству. После захода солнца люди выходят щедровать: наряжаются в костюмы, маски и стучатся в соседские дома, распевая щедровки. В таких песнях проявляется уважение к хозяевам дома, и за них щедрующие получают подарки. Считали, чем богаче одарить щедрующих, тем лучше семья проведет год. Также в этот день разводили костры, на которых сжигали Дидуха. После сожжения - прыгали через этот костер. Люди верили, что такой обряд очистит от любого контакта с нечистью.

Обряд "Маланки"

Парни переодеваются и идут щедровать, приветствовать всех с Новым годом. Один из группы переодевается в женское платье, его называют Маланкой. Ребята веселят всех танцами, поют, высказывают добрые пожелания и разыгрывают шутливые сценки. Главные персонажи: дед и баба, Маланка, Василий, венчальные отец и мать, медведь, смерть, черт, кузнец, гуцул, цыганка, солдат, коза. У каждого персонажа своя роль. Маланка со свитой заходит во все дома, коза играет на скрипке, циганка гадает всем прохожим, медведь танцует, а черт шутит. Девушки водят свою "Маланку" отдельно. Они щедруют под окнами, а ряженые парни заходят в дома. Одна из девушек должна переодеться мужчиной. Ее называют Василий. Но в разных регионах Украины персонажи "Маланки" отличаются.

Приметы

если на Мелании оттепель - будет теплое лето;

если дать что-то в долг на Мелании – весь год пройдет в долгах;

если считать мелочь в этот день - весь год будете плакать;

чем обильнее застолье, тем удачливее будет весь год;

заболевший в этот день человек, будет болеть еще очень долго;

какой первый день в Новом году, то и год будет таков.

Гадания

На Маланку девушкам принято ворожить на суженного. За традицией, парни в это время могли своровать калитку или часть ворот незамужней девушки. Отец девушки должен был угостить парня, который забрал калитку, чтобы вернуть украденное.

Девушки, чтобы узнать имя суженного, выходили на улицу и спрашивали у прохожих мужчин имена. Первое услышанное – станет именем будущего мужа. Также бросали сапог и смотрели куда он упадет – оттуда и придет суженый.

Гадание с воском и зеркалом. В полночь на зеркале писали имя парня или желание воском и ложили под подушку. Если приснится человек, чье имя написано на зеркале, либо желание, то значит этому суждено сбыться.

Как сообщали Українські Новини, январь для украинцев станет богатым на праздники. Также с 22 по 29 января в Киеве пройдет фестиваль "Вечер французского кино".