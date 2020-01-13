По-весеннему тепло: синоптики дали прогноз погоды на неделю

И хоть зимой 2020 обещали сильные морозы и снегопады, погода в Украине явно не зимняя. Всю неделю в Украине будет сухо и тепло. Небольшие морозы будут лишь ночью. Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

Так, в понедельник, 13 января, в Украине температура воздуха днем от 1 до 6 градусов тепла. Ночью температура опустится до 0 -4.

Во вторник, 14 января, ожидается небольшая облачность на востоке страны. Температура воздуха днем +1+5 градусов, температура ночью от 0 до -8.

По данным Укргидрометцентра, такая погода сохранится до 17 января.

О таком прогнозе погоды говорит и синоптик Наталья Диденко.

"Погода в ближайшие дни будет сухой, иногда даже солнечной и теплой", - написала Диденко в Facebook.



Как сообщали Українські Новини, синоптики рассказали о погоде на всю зиму, где прогнозируют позднюю весну.



Тем временем, по данным синоптиков, в 2020 году погода будет с мягкой зимой, затяжной весной и жарким летом, ожидается больше ураганов и наводнений. Также синоптики предупреждают о резких сменах температуры.