"Щедрик" или Carol of the Bells: лучшие исполнения рождественской песни на украинском языке

А как известно, в Украине и во всем мире уже давно украинский "Щедрик" композитора Николая Леонтовича, который более известкн, как "Carol of the Bells", стал символом Рождества.

Українські Новини собрали лучшие исполнения всемирно известной композиции на украинском языке для большего ощущения праздников.

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Ранее Українські Новини писали о том, что лучше всего для создания новогоднего настроения подходит рождественская музыка, главное, чтобы она не надоедала и не вызывала раздражение из-за своей навязчивости, а также публиковали новогодние плейлисты музыки в стиле джаз, спокойной зимней музыки и рождественской музыки. Кроме того, cобрали подборку 8 лучших праздничных фильмов, как украинского производства, так и зарубежного, классических и выпущенных не так давно.