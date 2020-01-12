Богатая кутья на Щедрый вечер: как приготовить главное святочное блюдо

В ночь с понедельника на вторник, 13 января, в Украине будут отмечать Щедрый вечер или Старый Новый год. Кутья для Украины имеет важное значение, это самое главное блюдо Святой Вечери — с него положено начинать ужин. Кутья настолько питательна и богата микроэлементами и витаминами, что ее можно смело использовать как самостоятельное блюдо для ежедневного рациона, а не только в праздник Старого Нового года, ведь она очень вкусная.

Считается, что чем богаче будет приготовленная кутья, тем лучше семья соберет урожай и выше станет ее достаток. А на Щедрый вечер принято готовить "Щедрую кутью". Выбранные ингредиенты для щедрой кутьи, имеют символическое значение. Зерно - это воскресшее жизни, мед - символ здоровья, а мак - символ достатка. Эти составляющие обязательны.

Для того, чтобы маковая заправка для каши получилась вкусной — нужно знать, как приготовить мак на кутью.

Зерна мака для заправки кутьи нужно растереть до появления молочка (цельные маковые зерна не усваиваются в организме человека). Мак стоит растирать только после того, как зерна были промыты и замочены в кипятке. На одну часть мака нужно две части кипятка (100 грамм зерен — 200 миллилитров кипятка). Залитый кипятком мак нужно накрыть крышкой, а после того, как он впитает жидкость, — проварить зерна несколько минут. Когда мак проварится, в него нужно всыпать сахар и растереть до появления молочка. Для растирания мака можно использовать погружной блендер, глиняную или каменную ступку, а также мясорубку для перца.

Рецепт "Щедрой Кутьи"

Ингредиенты:

пшеница - 1 стакан

мак - 100 граммов

чищеные грецкие орехи - 100 граммов

мед - 2-3 столовые ложки

сахар - по вкусу

Пшеницу следует замочить в воде за сутки до начала приготовления. Только так каша станет мягкой. Варить ее следует долго, до 3 часов на медленном огне. Мак перетирают в ступке, до состояния, когда он пустит сок молочного цвета. Орехи можно залить кипятком и добавить вместе с маком за полчаса до конца приготовления. После того, как выключите огонь, добавьте мед и сахар.

Также можно добавить замоченные сухофрукты - чернослив, курагу, изюм, а также финики, инжир и сушенные вишни. Также для богатой кутьи на Щедрый стол можно добавить цукаты - они придадут яркость и насыщенный вкус.