подписаться на рассылку
23.75 24.25
25.75 26.75
˟
  • Новости
  • Жизнь
  • Богатая кутья на Щедрый вечер: как приготовить главное святочное блюдо
12 января 2020, воскресенье, 21:41 20
Жизнь 2020-01-12T22:00:06+02:00
Українські Новини
Богатая кутья на Щедрый вечер: как приготовить главное святочное блюдо

Богатая кутья на Щедрый вечер: как приготовить главное святочное блюдо

Ольга Фандорина
Щедрая кутья, Щедрый вечер, Старый Новый год
Щедрая кутья. Фото: kiev-company.in.ua
Щедрая кутья. Фото: kiev-company.in.ua

В ночь с понедельника на вторник, 13 января, в Украине будут отмечать Щедрый вечер или Старый Новый год. Кутья для Украины имеет важное значение, это самое главное блюдо Святой Вечери — с него положено начинать ужин. Кутья настолько питательна и богата микроэлементами и витаминами, что ее можно смело использовать как самостоятельное блюдо для ежедневного рациона, а не только в праздник Старого Нового года, ведь она очень вкусная.

Считается, что чем богаче будет приготовленная кутья, тем лучше семья соберет урожай и выше станет ее достаток. А на Щедрый вечер принято готовить "Щедрую кутью". Выбранные ингредиенты для щедрой кутьи, имеют символическое значение. Зерно - это воскресшее жизни, мед -  символ здоровья, а мак - символ достатка. Эти составляющие обязательны.

Для того, чтобы маковая заправка для каши получилась вкусной — нужно знать, как приготовить мак на кутью.

Зерна мака для заправки кутьи нужно растереть до появления молочка (цельные маковые зерна не усваиваются в организме человека). Мак стоит растирать только после того, как зерна были промыты и замочены в кипятке. На одну часть мака нужно две части кипятка (100 грамм зерен — 200 миллилитров кипятка). Залитый кипятком мак нужно накрыть крышкой, а после того, как он впитает жидкость, — проварить зерна несколько минут. Когда мак проварится, в него нужно всыпать сахар и растереть до появления молочка. Для растирания мака можно использовать погружной блендер, глиняную или каменную ступку, а также мясорубку для перца.

Рецепт "Щедрой Кутьи"

Ингредиенты:

  • пшеница - 1 стакан 

  • мак - 100 граммов

  • чищеные грецкие орехи - 100 граммов

  • мед - 2-3 столовые ложки

  • сахар - по вкусу

Пшеницу следует замочить в воде за сутки до начала приготовления. Только так каша станет мягкой. Варить ее следует долго, до 3 часов на медленном огне. Мак перетирают в ступке, до состояния, когда он пустит сок молочного цвета. Орехи можно залить кипятком и добавить вместе с маком за полчаса до конца приготовления. После того, как выключите огонь, добавьте мед и сахар. 

Также можно добавить замоченные сухофрукты - чернослив, курагу, изюм, а также финики, инжир и сушенные вишни. Также для богатой кутьи на Щедрый стол можно добавить цукаты - они придадут яркость и насыщенный вкус. 

Больше новостей о: Щедрая кутья Щедрый вечер Старый Новый год

Новости
Кенгуру. Фото: Twitter/@Matt_KeanMP
В Австралии сбросили с воздуха тысячи килограмм еды для пострадавших от пожаров кенгуру 21:47
Путин и Макрон поговорили о Донбассе и Сирии 21:15
Сильный ветер и плюсовая температура: прогноз погоды на понедельник 21:00
Украинцы смогут получать зарплату на карточку в любом выбранном банке, - Нацбанк 20:46
Минмолодежи выделило из бюджета 9 млн на "патриотическое воспитание" 19:47
больше новостей
Транспортное происшествие на ж/д станции: "Укрзализныця" предупредила о задержке поездов 15:25
Страховой стаж 27 лет: ПФУ дал разъяснение о выходе на пенсию в 2020 06:30 Инфографика
Янукович начал строить новое "Межигорье" в России, отжимая землю у местных жителей, - СМИ 08:49 Документ
Налог на автомобиль: кому придется заплатить 25 тысяч гривен в 2020 году 08:31
Тарифы на отопление снизили: сколько сэкономят украинцы на коммуналке 10:15 Инфографика
больше новостей
Все с пулевыми и осколочными ранениями: в Киев прибыли тяжелораненые герои Донбасса 22:55
Янукович начал строить новое "Межигорье" в России, отжимая землю у местных жителей, - СМИ 08:49 Документ
Страховой стаж 27 лет: ПФУ дал разъяснение о выходе на пенсию в 2020 06:30 Инфографика
Украинцы смогут получать зарплату на карточку в любом выбранном банке, - Нацбанк 20:46
Налог на автомобиль: кому придется заплатить 25 тысяч гривен в 2020 году 08:31
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok