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31 грудня 2019, вівторок, 11:26 8
Життя 2019-12-31T11:58:25+02:00
Українські Новини
Музика для новорічної ночі: улюблені пісні для святкової атмосфери

Музика для новорічної ночі: улюблені пісні для святкової атмосфери

Ярина Вацяк
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Коли всі приготування вже на фінішній прямій, ялинку прикрасили, подарунки вибрали, а останні салати вже майже готові, пора подумати про новорічну атмосферу.

Так, для спокійного новорічного вечора можна включити фоном красиву спокійну інструментальну музику, яка налаштує на релакс після тяжких робочих буднів, також для такого вечора і романтичної обстановки підійде гарна різдвяна музика в стилі джаз.

Не обійтися в новорічну ніч і без традиційних пісень, таких, як "Happy new year", "Jingle Bels" і "Merry Christmas".

Крім того, можуть підняти настрій улюблені новорічні українські пісні а також нові пісні, записані українськими музикантами до Нового 2020 році.

Нагадаємо, раніше Українські Новини писали про те, як краще скласти план на новий рік, щоб все задумане збулося, а також як зберегти здоров'я під час святкування Нового року і Різдва. А також нагадали правила безпеки і зібрали найкращі новорічні фільми для вечірніх посиденьок вдома.

Тим часом, астрологи розповіли, чого чекати від нового 2020 року всім знакам зодіаку.

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