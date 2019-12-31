Праздники без переедания: какие принципы помогут сохранить здоровье

В период новогодних праздников очень сложно не переесть, не смотря даже на то, что "Оливье" и "Шуба" дорожают. Но часто переедание очень плохо сказывается на работе организма. Прежде всего страдают печень и сердце. Также нарушается обмен веществ.

Центр общественного здоровья Украины в Facebook составил список советов, которые помогут предотвратить эту проблему. Для того, чтобы праздники прошли без вреда для вашего здоровья нужно:

Использовать принцип "Тарелки здорового питания". Овощи и фрукты должны составлять 1/2 тарелки. Картофель не должен заполнять половину объема "Тарелки здорового питания" из-за высокого содержания крахмала. Отдавать предпочтение цельнозерновым продуктам - 1/6 тарелки. Это цельные и неочищенные зерновые культуры: ячмень, пшеница, овсянка, гречка, неочищенный рис, а также блюда, приготовленные из них. 1/4 тарелки должны наполнить белковые продукты. Рыба, курица, фасоль, орехи - это здоровые и разнообразные источники белка. Их можно добавлять в салат, и они хорошо сочетаются с овощами. Для приготовления и заправки блюд выбирайте в умеренном количестве растительные масла: оливковое, рапсовое, кукурузное, подсолнечное, арахисовое и другие. Избегайте частично гидрогенизированных масел, которые содержат вредные трансжиры. Помните: меньше процент жирности не всегда означает пользу. Откажитесь от промышленно изготовленных соусов: кетчупов, майонезов и других. Замените их лимонным соком, растительным маслом, сметаной или йогуртом. Старайтесь потреблять меньше колбас и других промышленно изготовленных мясных изделий, содержащих много соли и других приложений. Замените их запеченным мясом. На протяжении всего приема пищи пейте больше воды и старайтесь отказаться от сладких напитков. Безопасной доли алкоголя не бывает. Если во время праздников вы все же хотите его попробовать, то отдавайте предпочтение небольшому количеству натурального красного вина. Оно содержит полезные для сосудов флавоноиды.

Шесть правил правильного застолья. Фото: Facebook/Центр громадського здоров’я України

Как сообщали Українські Новини, Ульяна Супрун посоветовала, как сбалансировать питание для профилактии сердечно-сосудистых заболеваний.