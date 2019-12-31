Безопасный Новый год-2020: как избежать несчастных случаев

Фейерверки, педарды и бенгальские огни давно стали яркими атрибутами Нового года. Но эти "игрушки" при неправильном использовании могут стать причиной попадания в больницу. О правилах безопасности во время использования пиротехники напоминает Центр общественного здоровья Украины.

Для того, чтобы избежать несчастных случаев, необходимо покупать фейерверки, петарды и ракеты в магазинах, которые имеют сертификаты качества на эту продукцию. Перед использованием внимательно прочитайте инструкцию.

Категорически запрещается:

использовать изделия с дефектами: испорченные или с повреждениями корпуса, фитиля;

детям использовать пиротехнику без присутствия и без присмотра взрослых;

запускать петарды, фейерверки, ракеты внутри помещений, с балконов, вблизи жилых домов, возле хозяйственных зданий, новогодних елок;

хранить пиротехнику около приборов отопления;

носить огнеопасные предметы в карманах или сумочках;

разбирать изделия или подвергать их механическим воздействиям;

курить во время работы с пиротехникой;

использовать салюты, петарды, бенгальские огни и т.д. в состоянии алкогольного опьянения;

зажигать фейерверк, наклоняясь над ним. Необходимо сразу отойти на безопасное расстояние (30-50 метров).

Не забывайте о том, что подходить к пиротехническому изделию нужно не раньше, чем через 2-5 мин. после завершения их горения. Средства со многими зарядами требуют большей паузы. Если салют не сработал сразу, это значит, что к нему нельзя приближаться, ведь он может взорваться с опозданием.

Использованную пиротехнику нужно залить водой на 2-3 часа. Только после этого ее можно безопасно утилизировать.

Ранее Українські Новини писали о том, где Киевсовет запретил фейерверки и проведение массовых мероприятий на новогодние праздники в Киеве.