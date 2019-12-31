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31 декабря 2019, вторник, 07:00 32
Жизнь 2019-12-31T07:00:02+02:00
Українські Новини
Безопасный Новый год-2020: как избежать несчастных случаев

Безопасный Новый год-2020: как избежать несчастных случаев

Олена Проценко
ЦОЗ, Салют, Новый год, Новый год-2020, Петарды, Феерверки
Салют. Фото: pixabay
Салют. Фото: pixabay

Фейерверки, педарды и бенгальские огни давно стали яркими атрибутами Нового года. Но эти "игрушки" при неправильном использовании могут стать причиной попадания в больницу. О правилах безопасности во время использования пиротехники напоминает Центр общественного здоровья Украины.

Для того, чтобы избежать несчастных случаев, необходимо покупать фейерверки, петарды и ракеты в магазинах, которые имеют сертификаты качества на эту продукцию. Перед использованием внимательно прочитайте инструкцию.

Категорически запрещается:

  • использовать изделия с дефектами: испорченные или с повреждениями корпуса, фитиля;
  • детям использовать пиротехнику без присутствия и без присмотра взрослых;
  • запускать петарды, фейерверки, ракеты внутри помещений, с балконов, вблизи жилых домов, возле хозяйственных зданий, новогодних елок;
  •  хранить пиротехнику около приборов отопления;
  • носить огнеопасные предметы в карманах или сумочках;
  • разбирать изделия или подвергать их механическим воздействиям;
  • курить во время работы с пиротехникой;
  • использовать салюты, петарды, бенгальские огни и т.д. в состоянии алкогольного опьянения;
  • зажигать фейерверк, наклоняясь над ним.  Необходимо сразу отойти на безопасное расстояние (30-50 метров).

Не забывайте о том, что подходить к пиротехническому изделию нужно не раньше, чем через 2-5 мин. после завершения их горения. Средства со многими зарядами требуют большей паузы. Если салют не сработал сразу, это значит, что к нему нельзя приближаться, ведь он может взорваться с опозданием.

Использованную пиротехнику нужно залить водой на 2-3 часа. Только после этого ее можно безопасно утилизировать.

Ранее Українські Новини писали о том, где Киевсовет запретил фейерверки и проведение массовых мероприятий на новогодние праздники в Киеве.

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