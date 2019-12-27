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27 декабря 2019, пятница, 05:22 12
Жизнь 2019-12-27T05:22:01+02:00
Українські Новини
Создаем праздник: лучшие новогодние песни всех времен

Создаем праздник: лучшие новогодние песни всех времен

Ярина Вацяк
Атмосфера, новогоднее настроение, Музыка, Новый год, Рождество, новогодняя музыка, Рождественская музыка

В то время, как погода не радует снегом, а Новый год уже совсем близко, праздничное настроение помогут создать хорошие рождественские фильмы, новогодняя реклама, которая уже давно перешла в отдельный вид искусства, а также хорошая атмосферная музыка.

И хоть для некоторых людей классические рождественские песни, которые повторяются из года в год, могут вызывать раздражение, все же большинство людей любят эти песни. Приятная ностальгия и предпраздничная суета под рождественские песни - это уже традиция не одной семьи во всех странах. Есть песни, которые узнают и любят во всем мире.

 

Українські Новини собрали лучшие плейлисты новогодней и рождественской музыки всех времен и народов, от которой на душе становится празднично и тепло.

Напомним, ранее Українські Новини публиковали плейлисты лучшей новогодней музыки в стиле джаз, разные версии всемирно известного украинского "Щедрика", новых украинских песен, выпущенных перед Новым годом 2020, а также спокойной музыки для уютного зимнего вечера.

Кроме того, были обнародованы идеи подарков на Новый год и фильмов, которые можно посмотреть во время новогодних выходных.

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