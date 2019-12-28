Похудеть, выучить язык и заняться спортом: как правильно ставить цели и достигать их

Выбор подарков, приготовления праздничных блюд и просмотр новогодних фильмов - это еще не все атрибуты предпраздничных приготовлений. Перед Новым годом уже традиционным стало подведение итогов. И здесь припомнятся все прошлогодние обещания себе: заняться спортом, выучить язык, сесть на диету и другие, которые из года в год все никак не перейдут в разряд выполненных.

Американская психологическая ассоциация объясняет, что цели, поставленные перед Новым годом сложно выполнить, через их неправильную формулировку и нереалистичность, говорится в посте на странице Ульяны Супрун в Facebook.

Как ставить реалистичные цели перед Новым годом и выполнять их:

Мы часто ориентируемся на цели и действия, необходимые для их достижения, а не на причины, приведшие к нашим итогам. Следует устранить причину неурядицы, а не тратить все силы на путь к цели. Правило Парето говорит, что 80% проблем вызваны 20% причин. Просто перестать есть, чтобы похудеть, подействует, но испортит здоровье и приведет к резкому набору веса после такой сушки. Зато, причиной набора веса может быть гормональное нарушение, заедание стресса, хронической нехватки сна, неумение готовить здоровую пищу, вынужденное питания мамиными пирожками или бутербродами. Поэтому, чтобы в новом году похудеть, надо начинать с анализа своей жизни и устранение причин, а не героического самопожертвования ради цели. А также ставить реалистичные задачи. В стремлении похудеть это могут быть цели типа: отказаться от вредных продуктов: вафель, пирожных, печенья из магазина, конфет, майонеза, картофеля фри, научиться отличать, когда у нас жажда, а когда голод, есть 5 ​​порций овощей в день.

Иногда мы неправильно формулируем вопрос. Это опять же, речь о причинах нашего состояния. Иногда люди говорят: чего у меня никого нет? И думают, что им следует стать лучше, чтобы кто-то появился. А спрашивать стоит такое: что мне никто из моего окружения не нравится? Может, вы сейчас увлечены своей работой, и не думаете о потенциальных отношениях. Или слишком истощены, имеете слишком узкий круг общения. Тогда целью предстоит найти в новом году свободное время на досуг, сон и новые знакомства.

Еще одна проблема - мы ставим слишком высокую планку. Следует хотеть того, что можно достичь постепенными шагами и измерить. Не "выучить язык", а "уметь заказать кофе и спросить дорогу на испанском". Не "похудеть", а изменить индекс массы тела с 27 до 25 - это уже здоровый вес. Не "стать бегуном и пробежать марафон", а бегать по 20 км в неделю. Не пройти детокс и стать вегетарианцем, а отказаться от колбасок, котлет и ежедневно есть салат. Цели должны быть реалистичными и четкими.

Важно начинать с малых, комфортных для вас шагов. Составьте план действий и не бойтесь его пересматривать. Стратегии рождаются, а не формулируются. Мы начинаем новый год часто истощенными, после переедания и недосыпания, а на работе нас ждут завалы еще с декабря. В таком состоянии трудно бегать утром и ходить на курсы вечером. Начните с нормализации сна. Затем откажитесь от одного вредного продукта, например, не пейте кофе с сахаром. Проживите так неделю и в дальнейшем продолжайте постепенно добавлять какое-то изменение, которое ведет вас к вашей цели.

Расскажите о своих достижениях. Поделитесь своим опытом с семьей и друзьями. Подумайте о компании единомышленников, с кем можно пойти в тренажерный зал или на языковые курсы. Поддержка мотивирует соблюдать цели. В то же время, наличие круга людей, с кем можно поделиться успехами в ваших достижениях, сделает ваш путь более уверенным и решительным.

В то же время специалисты рекомендуют: чтобы вы себе не обещали, подумайте, вы действительно этого хотите, и ориентируйтесь не на цель, а на процесс, который должен войти в вашу жизнь и стать хорошей привычкой. А результат придет следом.

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