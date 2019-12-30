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30 декабря 2019, понедельник, 22:00 24
Жизнь 2019-12-30T22:15:01+02:00
Українські Новини
Кому стоит остерегаться, а кого ждут сюрпризы: прогноз астролога на Новый год-2020

Кому стоит остерегаться, а кого ждут сюрпризы: прогноз астролога на Новый год-2020

Анна Рудык
Гороскоп, Новый год-2020, Новый год, астрологический прогноз
Новый год. Фото: unsplash.com/Jessica Lewis
Новый год. Фото: unsplash.com/Jessica Lewis

В последний день 2019 года некоторые знаки ожидают позитивные сюрпризы, а кому-то повезет встретить Новый год в уютной атмосфере, для этого не менее важно знать, как выбрать идеальный наряд для торжества. О прогнозе на последний день 2019 и первый день года 2020 года крысы пишет в группе Астропсихология астролог Ольга Иванова.

Так, сообщается, что в последний день 2019 и первый день 2020 года Луна будет в Рыбах.

"Тельцы, Козероги, Девы, Рыбы и Скорпионы, особенно 1 декады, для вас звезды подготовили много сюрпризов, и все должны быть позитивными (новости, встречи, спонтанные звонки, покупки и "гости"). Самые креативные подарки будут куплены в эти даты… а кто-то и билеты приобретет - в миг…", - пишет астролог.

Также астролог рассказала, кому гарантирована душевная встреча нового года, расслабленная, теплая атмосфера: Ракам, Рыбам, Скорпионам, Козерогам и Тельцам. Девам астролог также советует подключаться и отложить дела.

"Близнецы и Стрельцы, аккуратнее с алкоголем и сомнительными знакомствами…лучше всего встретить новый год в узком кругу, та же рекомендация для Дев 2 декады", - советует Иванова.

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