Кому стоит остерегаться, а кого ждут сюрпризы: прогноз астролога на Новый год-2020

В последний день 2019 года некоторые знаки ожидают позитивные сюрпризы, а кому-то повезет встретить Новый год в уютной атмосфере, для этого не менее важно знать, как выбрать идеальный наряд для торжества. О прогнозе на последний день 2019 и первый день года 2020 года крысы пишет в группе Астропсихология астролог Ольга Иванова.

Так, сообщается, что в последний день 2019 и первый день 2020 года Луна будет в Рыбах.

"Тельцы, Козероги, Девы, Рыбы и Скорпионы, особенно 1 декады, для вас звезды подготовили много сюрпризов, и все должны быть позитивными (новости, встречи, спонтанные звонки, покупки и "гости"). Самые креативные подарки будут куплены в эти даты… а кто-то и билеты приобретет - в миг…", - пишет астролог.

Также астролог рассказала, кому гарантирована душевная встреча нового года, расслабленная, теплая атмосфера: Ракам, Рыбам, Скорпионам, Козерогам и Тельцам. Девам астролог также советует подключаться и отложить дела.

"Близнецы и Стрельцы, аккуратнее с алкоголем и сомнительными знакомствами…лучше всего встретить новый год в узком кругу, та же рекомендация для Дев 2 декады", - советует Иванова.

Также Українські Новини рассказали о том, как следует сменить имидж в Новом году, чтобы вам точно улыбнулась удача.

Ранее Українські Новини собрали лучшие мультики для новогоднего настроения.