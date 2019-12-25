Нова новорічна реклама: топ-10 найбільш зворушливих відео

У переддень Нового року, коли починається сезон вибору подарунків, маркетологи в боротьбі за потенційного покупця свою майстерність перетворили на мистецтво. Вже давно серед обов'язкових атрибутів зимових свят не тільки різдвяна музика і фільми, але і новорічна реклама.

Кінець 2019 року не став винятком. Компанії створюють цілі шедеври і випустили нові різдвяні рекламні ролики.

Українські Новини зібрали 10 найказковыших рекламних відеороликів 2019 року.

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Нагадаємо, раніше Українські Новини зібрали добірку з 8 найкращих новорічних фільмів, як українського виробництва, так і зарубіжного, випущених не так давно і класичних.

Також писали про те, як не зійти з розуму від різдвяної музики і створити святковий настрій. Водночас зібрали найкращі плейлисти новорічної музики в стилі джаз і спокійної зимової музики. А щоб скрасити зимовий вечір, нагадали про найяскравіші кінопрем'єри року, що минає, оприлюднили рейтинг найкращих фільмів жахів-2019 на Amazon і Netflix і топ-10 фільмів за вибором українців у Google в 2019, які варто переглянути.