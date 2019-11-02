Рейтинг лучших фильмов ужасов на Netflix и Amazon

Нет лучшего времени для ужаса, чем Хэллоуин, который все выходные будут отмечать в Киеве и мире. Для того, чтобы скрасить вечер тем, кто не хочет идти на вечеринки, издание Heavy обнародовало список лучших фильмов ужасов на Netflix и Amazon Prime.

Фильмы на Netflix

Техасская резня бензопилой

Автопутешествие по Техасу никогда не было таким же, как после того, как Кожаное лицо стало частью истории ужасов. Песочный, реалистичный и непоколебимый в своей презентации; фильм остается одним из самых страшных (и любимых) вкладов в жанр.

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Заклятие

Это оригинальная история, которая вдохновила всю франшизу. Среди множества пугающих моментов - мощная история любви между ее ведущими героями.

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Крик

Уэс Крэйвен оживил зрительские страхи с помощью таких персонажей, как Фредди Крюгер и таких историй, как "Последний дом слева".

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Кэндимэн

Знаменитый персонаж воплотил в жизнь не просто городскую легенду, а стильный и запоминающийся фильм. Его история так же сильна, как и основные сообщения, которые хорошо просуществуют после того, как закончится последняя кровавая сцена.

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Что бы вы сделали

Игра берет ужасающий поворот, когда молодая женщина должна играть, чтобы помочь ее умирающему брату. Мало того, что фильм демонстрирует великолепную игру в жанре ужасов Джеффри Комбса, он также включает в себя некоторые очень приятные повороты, которые заставят зрителей догадываться.

Как вверху, так и внизу

Парижские катакомбы хранят некоторые тревожные секреты в этом фильме 2014 года. Жесткие пространства и темные элементы вызывают чувство клаустрофобии, которое только усиливается по мере того, как актеры углубляются в туннели.

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Фильмы на Amazon Prime

Клоуны-убийцы из космоса

Название говорит само за себя в этом культовом хите 80-х. В последние годы фильм приобрел еще большую популярность благодаря включению в Universal Horror Nights.

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Кэрри

Один из самых популярных романов Стивена Кинга оживает в классическом фильме Брайана Де Пальмы. Полный страшных моментов и социальных комментариев, этот фильм стоит посетить.

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Ночь живых мертвецов

Фильм изменил весь жанр со смесью реализма и социальных комментариев. Многие идеи о зомби были сформированы в этом фильме и продолжаются сегодня в том виде, как их изображают.

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Детские игры

Не путать с римейком 2019 года, этот оригинальный фильм имеет совершенно другую предысторию для куклы-убийцы. Ищите ужасную опору Брэда Дурифа в роли Чарльза Ли Рэя.

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Спящий лагерь

Еще одна культовая классика, которую нельзя пропустить. Фелисса Роуз стала иконой ужасов благодаря ее работе в качестве очень смущенной Анжелы и по уважительной причине. Конец заставит вас говорить о фильме еще долго после его окончания.

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Темно-красный

Окунитесь в мир Джалло с одним из самых известных итальянских режиссеров ужасов Дарио Ардженто. Этот отнюдь не утонченный, стильный мир обладает достаточным количеством поворотов и поворотов, позволяющих зрителям угадывать до конца.

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Вкусная дрянь

Тонко завуалированный взгляд Ларри Коэна на потребительство - культовая классика. Возможно, клейкое белое вещество, захватившее мир, не то, чем кажется, но это не мешает Вкусной дряни захватить власть в любом случае.

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Как сообщали Українські Новини, Netflix показал новый трейлер сериала "Ведьмак", снятого по мотивам серии книг польского писателя Анджея Сапковского "Сага о ведьмаке".

Кроме того, король с мире ужасов, признанный и самый популярный хоррорист Стивен Кинг в посоветовал подборку фильмов, которые стоит посмотреть в ночь с 31 октября на 1 ноября.