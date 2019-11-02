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02 ноября 2019, суббота, 07:00 81
Жизнь 2019-11-02T07:00:02+02:00
Українські Новини
Рейтинг лучших фильмов ужасов на Netflix и Amazon

Рейтинг лучших фильмов ужасов на Netflix и Amazon

Хэллоуин, Фильмы, Amazon, Netflix, фильмы ужасов

Нет лучшего времени для ужаса, чем Хэллоуин, который все выходные будут отмечать в Киеве и мире. Для того, чтобы скрасить вечер тем, кто не хочет идти на вечеринки, издание Heavy обнародовало список лучших фильмов ужасов на Netflix и Amazon Prime.

Фильмы на Netflix

Техасская резня бензопилой

Автопутешествие по Техасу никогда не было таким же, как после того, как Кожаное лицо стало частью истории ужасов. Песочный, реалистичный и непоколебимый в своей презентации; фильм остается одним из самых страшных (и любимых) вкладов в жанр.

Заклятие

Это оригинальная история, которая вдохновила всю франшизу. Среди множества пугающих моментов - мощная история любви между ее ведущими героями.

Крик

Уэс Крэйвен оживил зрительские страхи с помощью таких персонажей, как Фредди Крюгер и таких историй, как "Последний дом слева".

Кэндимэн

Знаменитый персонаж воплотил в жизнь не просто городскую легенду, а стильный и запоминающийся фильм. Его история так же сильна, как и основные сообщения, которые хорошо просуществуют после того, как закончится последняя кровавая сцена.

Что бы вы сделали

Игра берет ужасающий поворот, когда молодая женщина должна играть, чтобы помочь ее умирающему брату. Мало того, что фильм демонстрирует великолепную игру в жанре ужасов Джеффри Комбса, он также включает в себя некоторые очень приятные повороты, которые заставят зрителей догадываться.

Как вверху, так и внизу

Парижские катакомбы хранят некоторые тревожные секреты в этом фильме 2014 года. Жесткие пространства и темные элементы вызывают чувство клаустрофобии, которое только усиливается по мере того, как актеры углубляются в туннели.

Фильмы на Amazon Prime

Клоуны-убийцы из космоса

Название говорит само за себя в этом культовом хите 80-х. В последние годы фильм приобрел еще большую популярность благодаря включению в Universal Horror Nights.

Кэрри

Один из самых популярных романов Стивена Кинга оживает в классическом фильме Брайана Де Пальмы. Полный страшных моментов и социальных комментариев, этот фильм стоит посетить.

Ночь живых мертвецов

Фильм изменил весь жанр со смесью реализма и социальных комментариев. Многие идеи о зомби были сформированы в этом фильме и продолжаются сегодня в том виде, как их изображают.

Детские игры

Не путать с римейком 2019 года, этот оригинальный фильм имеет совершенно другую предысторию для куклы-убийцы. Ищите ужасную опору Брэда Дурифа в роли Чарльза Ли Рэя.

Спящий лагерь

Еще одна культовая классика, которую нельзя пропустить. Фелисса Роуз стала иконой ужасов благодаря ее работе в качестве очень смущенной Анжелы и по уважительной причине. Конец заставит вас говорить о фильме еще долго после его окончания.

Темно-красный

Окунитесь в мир Джалло с одним из самых известных итальянских режиссеров ужасов Дарио Ардженто. Этот отнюдь не утонченный, стильный мир обладает достаточным количеством поворотов и поворотов, позволяющих зрителям угадывать до конца.

Вкусная дрянь

Тонко завуалированный взгляд Ларри Коэна на потребительство - культовая классика. Возможно, клейкое белое вещество, захватившее мир, не то, чем кажется, но это не мешает Вкусной дряни захватить власть в любом случае.

Как сообщали Українські Новини, Netflix показал новый трейлер сериала "Ведьмак", снятого по мотивам серии книг польского писателя Анджея Сапковского "Сага о ведьмаке".

Кроме того, король с мире ужасов, признанный и самый популярный хоррорист Стивен Кинг в посоветовал подборку фильмов, которые стоит посмотреть в ночь с 31 октября на 1 ноября. 

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