Фильмы, которые стоит посмотреть: топ-10 по выбору украинцев в Google в 2019

Об этом свидетельствуют данные мониторинга поисковой системы, сообщили в пресс-службе Google Украина.

Традиционно высокий интерес украинских пользователей вызывают продолжения фильмов и кинокомиксы; также в список самых популярных фильмов по версии пользователей Google Украина попали экранизация исторической повести Ивана Франка “Захар Беркут” и новый фильм Квентина Тарантино “Однажды в Голливуде”.

Топ-10 фильмов 2019:

Джокер Мстители: Финал Аквамен Оно 2 Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел Король Лев Однажды в Голливуде Капитан Марвел Захар Беркут Как приручить дракона 3

Как сообщали Українські Новини, самым популярным запросом во всем мире в Google стал "Индия vs Южная Африка", "Кэмерон Бойс" и "Кубок Америки по футболу".

Cреди покупок украинцев больше всего интересовал iPhone 11. В то же время среди персон, которых чаще всего искали украинцы, оказались Владимир Зеленский и Анастасия Заворотнюк.