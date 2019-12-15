Фильмы, которые стоит посмотреть: топ-10 по выбору украинцев в Google в 2019

В то время, как самым популярным сериалом за 2019 год в Украине стал последний сезон "Игры престолов" и "Чернобыль", а самыми популярными ТВ-шоу - "Евровидение 2019" и "Холостяк 2019", среди фильмов в 2019 году рейтинг популярности по запросам в Google возглавил психологический триллер по мотивам комиксов "Джокер". Об этом свидетельствуют данные мониторинга поисковой системы, сообщили в пресс-службе Google Украина. Традиционно высокий интерес украинских пользователей вызывают продолжения фильмов и кинокомиксы; также в список самых популярных фильмов по версии пользователей Google Украина попали экранизация исторической повести Ивана Франка “Захар Беркут” и новый фильм Квентина Тарантино “Однажды в Голливуде”. Топ-10 фильмов 2019: Джокер Мстители: Финал Аквамен Оно 2 Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел Король Лев Однажды в Голливуде Капитан Марвел Захар Беркут Как приручить дракона 3 Как сообщали Українські Новини, самым популярным запросом во всем мире в Google стал "Индия vs Южная Африка", "Кэмерон Бойс" и "Кубок Америки по футболу". Cреди покупок украинцев больше всего интересовал iPhone 11. В то же время среди персон, которых чаще всего искали украинцы, оказались Владимир Зеленский и Анастасия Заворотнюк.