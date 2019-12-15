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15 декабря 2019, воскресенье, 08:03 86
Жизнь 2019-12-15T08:15:34+02:00
Українські Новини
Фильмы, которые стоит посмотреть: топ-10 по выбору украинцев в Google в 2019

Фильмы, которые стоит посмотреть: топ-10 по выбору украинцев в Google в 2019

Ярина Вацяк
Google, Как приручить дракона, Захар Беркут, Капитан Марвел, Однажды в Голливуде, Король Лев, Полицейский с Рублёвки, Оно 2, Аквамен, Мстители, Джокер, Фильмы 2019, Фильмы
Джокер. Скриншот: YouTube/HD Трейлеры
Джокер. Скриншот: YouTube/HD Трейлеры

В то время, как самым популярным сериалом за 2019 год в Украине стал последний сезон "Игры престолов" и "Чернобыль", а самыми популярными ТВ-шоу - "Евровидение 2019" и "Холостяк 2019", среди фильмов в 2019 году рейтинг популярности по запросам в Google возглавил психологический триллер по мотивам комиксов "Джокер".

Об этом свидетельствуют данные мониторинга поисковой системы, сообщили в пресс-службе Google Украина.

Традиционно высокий интерес украинских пользователей вызывают продолжения фильмов и кинокомиксы; также в список самых популярных фильмов по версии пользователей Google Украина попали экранизация исторической повести Ивана Франка “Захар Беркут” и новый фильм Квентина Тарантино “Однажды в Голливуде”.

Топ-10 фильмов 2019:

  1. Джокер
  2. Мстители: Финал
  3. Аквамен
  4. Оно 2
  5. Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел
  6. Король Лев
  7. Однажды в Голливуде
  8. Капитан Марвел
  9. Захар Беркут
  10. Как приручить дракона 3

Как сообщали Українські Новини, самым популярным запросом во всем мире в Google стал "Индия vs Южная Африка", "Кэмерон Бойс" и "Кубок Америки по футболу".

Cреди покупок украинцев больше всего интересовал iPhone 11. В то же время среди персон, которых чаще всего искали украинцы, оказались Владимир Зеленский и Анастасия Заворотнюк.

 

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