Самые яркие кинопремьеры уходящего года: какие топ-10 фильмов стоит пересмотреть снова

Украинский кинематограф стремительно набирает обороты и продолжает расти. Отечественные производители вдохновляются историей украинского народа, после чего на экраны выходят премьеры, которые не могут не зацепить. Кроме того, увеличивается не только количество лент, но и их качество. Украинские фильмы попадают в шорт-листы именитых и престижных кинематографических наград. Українські Новини решили напомнить 10 самых ярких фильмов за 2019 год.

Домой

Фильм крымскотатарского режиссера Наримана Алиева "Домой" совершил настоящий резонанс для тысяч киноманов. Лента получила главный приз 10-го Одесского международного кинофестиваля "Золотой Дюк". Фильм вошел в лонг-лист кинопремии "Золотой глобус" в категории "Фильм на иностранном языке". Также фильм попал в лонг-лист американской кинопремии "Оскар". Лента попала в перечень из 93 фильмов в категории "Международный полнометражный фильм".

Захар Беркут

Больше всего украинский прокат подорвал фильм Ахтема Сеитаблаева и Джона Вина "Захар Беркут". Только за первый уикенд проката лента собрала 13 млн гривен. Теперь фильм занимает второе место по кассовым сборам среди всех украинских фильмов. Рекорд принадлежит картине "Я, Ты, Он, Она", которая собрала более 23 миллионов гривен за первые дни проката.

"11 детей из Моршина"

В центре сюжета украинской комедии - управляющая ТРЦ в Моршине Снежана и 11 детей, которые препятствуют женщине осуществить ее коварный замысел. По преданию, Моршин был основан на месте падения метеорита, который богат редкий металл - осмий. Снежана лакомая к богатству, поэтому решает любым способом стать владелицей ценного объекта. Впрочем дети, которые появляются на ее пути, объединяются в единое целое и начинают борьбу с несправедливостью.

"Встреча одноклассников"

Трое друзей впервые увиделись спустя 25 лет после выпуска, чтобы вспомнить молодость. Валерий стал рок-звездой, Андрей имеет свой бизнес, а Алексей занимается архитектурой. Чтобы взбодриться перед встречей с бывшими одноклассниками, трое друзей решают сходить вместе на вечеринку. А как она закончится - секрет для каждого из них.

"Круты 1918"

Исторический фильм "Круты 1918" рассказывает о событиях более чем 100-летней давности. Это история о реальном бой под селом Круты в Нежинском районе Черниговской области, который состоялся зимой 1918 года. В течение 5:00 в неравном бою соревновались киевские курсанты, казаки "Свободного казачества" и большевики Красной гвардии под руководством эсера Михаила Муравьева.

"Продюсер"

Комедия "Продюсер" - это забавная история с приключениями, которые случаются с героями в пути. Главный герой, играет продюсера в фильме, должен найти много денег и собственноручно доставить актеров на съемочную площадку за городом. Однако, не все так просто. Его ждут невероятные приключения и забавные ситуации, в которые он ввяжется. В фильме снимались известные звезды шоу-бизнеса: Дмитрий Дурнев, Даша Астафьева, Мишель Андраде и другие.

"Давай танцуй"

По сюжету, прогрессивный молодой танцор Никита приезжает в столицу, чтобы принять участие в масштабном танцевальном турнире. Для него это участие является чрезвычайно важной миссией, ведь он должен одержать победу, чтобы помочь родному брату собрать средства на операцию. Парень должен показать все свои умения и таланты, чтобы обойти сильных соперников. Однако самым его испытанием становится любовь, которую он встречает на танцполе. И теперь победить будет не так просто.

"Гуцулка Ксеня"

"Гуцулка Ксеня" - это мюзикл, рассказывающий о американского миллионера украинского происхождения, завещает своему сыну Яро миллион долларов, если тот свяжет свою судьбу с Украинской. Поэтому в Ворохте прибывает делегация из Америки с важной миссией: найти невесту для парня. Что интересно, роль Ксении сыграла киевская школьница, это был ее первый дебют в кино. А вот роль Яро сыграл американец украинского происхождения Максим Лозинский.

"Человек с табуретом"

Фильм "Человек с табуретом" - это история приключений путешественника и режиссера Леонида Кантера. В 2004 году у Леонида зародилась идея - донести табурет до четырех берегов океана. Вместе с ближайшими друзьями, женой и 2-летней дочерью Кантер совершил четыре масштабные экспедиции в Атлантического, Индийского, Ледовитого и Тихого океанов во время которых снимал все, что с ними происходило. Герои преодолели более 60 000 километров и посетили 50 стран. В конце путешествия в семье появилась еще одна дочь.

"Иловайск 2014. Батальон Донбасс"

Военную драму "Иловайск 2014 Батальон" Донбасс "зрители впервые увидели 29 августа - в День памяти погибших защитников Украины. Кинолента символически запустили в прокат в пятую годовщину Иловайской трагедии. В сюжете фильма положена участие добровольческого батальона Национальной Гвардии" Донбасс " в боях за Иловайск в августе 2014 года.

29 августа 2014 произошла огромная трагедия. Колонны украинских военных, выходили из окружения под Иловайск по так называемому "зеленому коридору", были коварно расстреляны из тяжелого оружия российскими войсками. Украина понесла тяжелые потери за все время российско-украинской войны.

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