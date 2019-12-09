Зеленський і Путін домовилися щодо транзиту газу, - ЗМІ

Під час двосторонніх переговорів у Парижі, які завершилися ввечері в понеділок, після яких Путін вийшов з довольним обличчам Президент України Володимир Зеленський і президент Росії Володимир Путін домовилися про транзит газу.

Про це повідомляє російське видання "Коммерсанть".

Видання зазначає, що деталі домовленостей поки не розголошують.

Президенти України і Росії зустрілися в рамках "нормандського саміту"

Як повідомляли Українські Новини, в Парижі почалися переговори Зеленського з Путіним. В той час, як Зеленський прилетів на зустріч "нормандської четвірки" в компанії високопоставлених українських чиновників, Путін приїхав в Єлисейський палац з кортежем з десятків автомобілів і пожежними.

Раніше стало відомо, що Президент України Володимир Зеленський щастить Путіну план передачі Україні контролю над кордоном, альтернативний "мінським домовленостями".

Тим часом, переговори Путіна і Зеленського завершилися.

Напередодні зустрічі Зеленський допускав обговорення в "нормандському форматі" транзиту газу, але без прив'язки до Донбасу, а Папа Римський помолився за результати зустрічі "нормандської четвірки".