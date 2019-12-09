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  • "Хорошо, по-деловому": Путин вышел довольным с переговоров с Зеленским
09 декабря 2019, понедельник, 22:48 669
Политика 2019-12-09T22:48:37+02:00
Українські Новини
"Хорошо, по-деловому": Путин вышел довольным с переговоров с Зеленским

"Хорошо, по-деловому": Путин вышел довольным с переговоров с Зеленским

Надежда Комендантова
Владимир Путин, Владимир Зеленский, Переговоры, Нормандская встреча
Довольный Путин после переговоров. Скриншот РИА-Новости.
Довольный Путин после переговоров. Скриншот РИА-Новости.

После того, как Президент Украины Владимир Зеленский по-ошибке хотел занять место президента России Владимира Путина,  президент РФ остался доволен двухсторонними переговорами. Сразу после встречи он ответил, что переговоры прошли хорошо.

Об этом сообщает  "РИА Новости"

"Хорошо, по-деловому", - улыбаясь ответил Владимир Путин на вопрос о том, как прошли переговоры с Владимиром Зеленским.

Как сообщали Українські Новини, в Париже начались переговоры Зеленского с Путиным. В то время, как Зеленский прилетел на встречу "нормандской четверки" в компании высокопоставленных украинских чиновников, Путин приехал в Елисейский дворец с кортежем из десятков автомобилей и пожарными.

Ранее стало известно, что Президент Украины Владимир Зеленский везет Путину план передачи Украине контроля над границей, альтернативный "минским договоренностям".

Тем временем, переговоры Путина и Зеленского завершились

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