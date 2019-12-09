"Хорошо, по-деловому": Путин вышел довольным с переговоров с Зеленским

После того, как Президент Украины Владимир Зеленский по-ошибке хотел занять место президента России Владимира Путина, президент РФ остался доволен двухсторонними переговорами. Сразу после встречи он ответил, что переговоры прошли хорошо. Об этом сообщает "РИА Новости". "Хорошо, по-деловому", - улыбаясь ответил Владимир Путин на вопрос о том, как прошли переговоры с Владимиром Зеленским. Как сообщали Українські Новини, в Париже начались переговоры Зеленского с Путиным. В то время, как Зеленский прилетел на встречу "нормандской четверки" в компании высокопоставленных украинских чиновников, Путин приехал в Елисейский дворец с кортежем из десятков автомобилей и пожарными. Ранее стало известно, что Президент Украины Владимир Зеленский везет Путину план передачи Украине контроля над границей, альтернативный "минским договоренностям". Тем временем, переговоры Путина и Зеленского завершились