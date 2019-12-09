"Хорошо, по-деловому": Путин вышел довольным с переговоров с Зеленским

Треть месяца выходных: как будут отдыхать украинцы в Новый год и Рождество 06:00

Международный суд Гааги опубликовал отчет по иску Украины против России 17:12

За коммуналку украинцы платят больше, но долги растут: что будет с тарифами в 2020 08:13 Инфографика

От -9 ночью до +13 днем: во вторник в Украине будет контрастная погода 13:50 Карта