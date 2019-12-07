Пожежа в Одесі: рятувальники знайшли ще одне тіло, 10 осіб пропали без вісті

В той час, як серед постраждалих при пожежі в коледжі 4 людини перебувають у важкому стані, під час розбору завалів, пов'язаних з пожежею в будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, рятувальники знайшли ще одне тіло. Таким чином, кількість загиблих зросла до п'яти осіб.

Про це повідомляє ДСНС.

За інформацією рятувальників, всього внаслідок пожежі загинули 5 осіб: 4 грудня о 12.20 одна жінка померла в лікарні. "5 грудня о 17.40 тіло 1 людини виявлено при проведенні пошукових робіт. 6 грудня о 15:30 під час розбору завалів виявлено тіла 2 загиблих. 7 грудня о 00:40 під час розбору завалів виявлено тіло 1 людини," - сказано в повідомленні.

Станом на 6:30 7 грудня рятувальники продовжують заходи по ліквідації наслідків пожежі.

Зараз 17 постраждалих залишається в лікарнях. За інформацією Нацполіції, доля 10 осіб залишається невідомою.

Як повідомляли Українські Новини, у мережі з'явилося відео початку пожежі, зняте в одному з кабінетів Одеської коледжу.

Станом на вечір 6 грудня, кількість загиблих в одеському пожежі зросла до 4.

Ймовірною причиною пожежі в коледжі в Одесі могла стати стара проводка, яку не міняли з 1966 року. У ДСНС заявили, що під завалами згорілого в Одесі будинку вижили вже не знайдуть.

Поліція вже почала розслідувати пожежу в одеському коледжі, а Володимир Зеленський доручив забезпечити допомогу постраждалим внаслідок пожежі в одеському коледжі.

Одеса оголосила траур на два дні внаслідок масштабної пожежі в коледжі.