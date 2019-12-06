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06 декабря 2019, пятница, 21:16 1905
Общество 2019-12-06T21:45:02+02:00
Українські Новини
В сети показали видео, снятое в колледже в момент пожара

В сети показали видео, снятое в колледже в момент пожара

Ярина Вацяк
Пожар, Пожар в Одессе, видео пожара, пожар в колледже

В сети появилось видео начала пожара, снятое в одном из кабинетов Одесского колледжа.

Видео обнародовано в Telegram-канале "Подслушано Одесса".

"Нам прислали видео вероятного начала пожара в колледже. Кто именно автор - неизвестно, но пишут, что с ним всё в порядке", - говорится в подписи.

На видео видно, как в кабинет валит дым из коридора, а в классе еще есть люди.

В сообщении призвали людей не обвинять детей за смех за кадром, поскольку никто не знает обстоятельств и атмосферы, которая была в здании в тот момент. Кроме того, это мог быть нервный смех.

Как сообщали Українські Новини, Одесса объявила траур на два дня из-за масштабного пожара в колледже.

Полиция уже начала расследовать пожар в одесском колледже, а Владимир Зеленский поручил обеспечить помощь пострадавшим из-за пожара в одесском колледже. 

В ГосЧС заявили, что под завалами сгоревшего в Одессе дома выживших уже не найдут.

Вероятной причиной пожара в колледже в Одессе могла стать старая проводка, которую не меняли с 1966 года.

По состояниюна вечер 6 декабря, количество погибших в одесском пожаре возросло до 4.

 

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