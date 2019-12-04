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04 декабря 2019, среда, 16:00 4843
Происшествия 2019-12-04T16:00:56+02:00
Українські Новини
Стала известна возможная причина пожара в одесском Колледже: обвиняют старую проводку

Стала известна возможная причина пожара в одесском Колледже: обвиняют старую проводку

Пожар в Одессе, Пожар
Пожар в Одессе. Фото: dumskaya.net
Пожар в Одессе. Фото: dumskaya.net

Вероятной причиной пожара в колледже в Одессе могла стать старая проводка, которую не меняли с 1966 года. Об этом сообщает Думская в среду, 4 декабря.

Пожар локализован.

"Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса локализован в 14.18 на площади 4 тысячи квадратных метров… Продолжается ликвидация пожара", - говорится в сообщении ГСЧС в Facebook.

Как сообщает Думская, по состоянию на 13:26 пострадавших уже 19 (с погибшей женщиной), в том числе семеро несовершеннолетних. Спасенных студентов и преподавателей разместили в здании "Проминвестбанка", которое с другой стороны Пушкинской. Площадь пожара уже превысила 3000 квадратных метров. У спасателей заканчивается топливо в машинах, и его подвозят в канистрах.

Также сообщалось, что в Одессе горел колледж экономики: студенты прыгают из окон, есть угроза обрушения здания. В Одессе перестали работать три троллейбусных маршрута из-за масштабного пожара в колледже.

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Евгения Плихина. Фото: facebook.com/evaplikhina
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