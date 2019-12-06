Количество погибших в одесском пожаре возросло до 4

Сотрудники Национальной полиции обнаружили тело еще одного человека на месте пожара в одесском колледже.Об этом Українським Новинам сообщил представитель Одесского городского совета, ссылаясь на внутренние данные Нацполиции.Таким образом количество погибших в колледже увеличилось до 4. Продолжаются поиски еще 11 человек.По состоянию на 18:00 6 декабря госпитализирован 31 пострадавший, 4 из них в тяжелом состоянии.Как сообщали Українськi Новини, 4 декабря 1 человек погиб и 30 госпитализированы из-за пожара в Одесском колледже.5 декабря тело женщины нашли под завалами в одесском колледже. На следующий день, 6 декабря, нашли тело еще одной женщины на месте пожара в Одессе. Также Зеленский поручил обеспечить помощь пострадавшим из-за пожара в одесском колледже. Вероятной причиной пожара в колледже в Одессе могла стать старая проводка, которую не меняли с 1966 года. А полиция уже начала расследовать пожар в одесском колледже.Одесса объявила траур на два дня из-за масштабного пожара в колледже.