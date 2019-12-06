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06 декабря 2019, пятница, 21:10 1112
Политика 2019-12-06T21:45:02+02:00
Українські Новини
Количество погибших в одесском пожаре возросло до 4

Количество погибших в одесском пожаре возросло до 4

Валерия Назаренко
Тело, Одесса, Одесский колледж, Пожар
Пожар в Одессе. Фото: ГосЧС
Пожар в Одессе. Фото: ГосЧС

Сотрудники Национальной полиции обнаружили тело еще одного человека на месте пожара в одесском колледже.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель Одесского городского совета, ссылаясь на внутренние данные Нацполиции.

Таким образом количество погибших в колледже увеличилось до 4. Продолжаются поиски еще 11 человек.

По состоянию на 18:00 6 декабря госпитализирован 31 пострадавший, 4 из них в тяжелом состоянии.

Как сообщали Українськi Новини, 4 декабря 1 человек погиб и 30 госпитализированы из-за пожара в Одесском колледже.

5 декабря тело женщины нашли под завалами в одесском колледже. 

На следующий день, 6 декабря, нашли тело еще одной женщины на месте пожара в Одессе. 

Также Зеленский поручил обеспечить помощь пострадавшим из-за пожара в одесском колледже. 

Вероятной причиной пожара в колледже в Одессе могла стать старая проводка, которую не меняли с 1966 года. А полиция уже начала расследовать пожар в одесском колледже.

Одесса объявила траур на два дня из-за масштабного пожара в колледже.

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