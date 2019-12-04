Пожар в колледже: Одесса объявила траур на два дня

Пожар в колледже в Одессе. Скриншот

Пожар в колледже в Одессе. Скриншот

Одесса объявила траур в связи с пожаром в колледже на 5 и 6 декабря.

Соответствующее распоряжение подписал мэр Одессы Геннадий Труханов, передают Українські Новини.

"4 декабря в здании государственного высшего учебного заведения "Одесский колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса", расположенного по адресу: ул. Троицкая, 25, произошел масштабный пожар, который привел к гибели людей. Учитывая изложенное, объявить 5 и 6 декабря днями траура в городе Одесса", - говорится в тексте распоряжения.

Государственные флаги и флаги Одессы будут приспущены и дополнены траурными лентами.

Также рекомендуется ограничить использование музыки и проведение развлекательных мероприятий в городе.

Как сообщали Українські Новини, ГосЧС ликвидировала пожар в одесском колледже.

1 человек погиб и 20 госпитализированы из-за пожара в одесском колледже. Также количество пропавших без вести во время пожара в колледже Одессы увеличилось до 15 человек.

В СМИ сообщили, что пожар в одесском колледже начался из-за обогревателя.