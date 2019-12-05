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05 декабря 2019, четверг, 11:01 536
Президент 2019-12-05T11:12:34+02:00
Українські Новини
Зеленский поручил обеспечить помощь пострадавшим из-за пожара в Одесском колледже

Зеленский поручил обеспечить помощь пострадавшим из-за пожара в Одесском колледже

Владимир Зеленский, Пожар в Одессе, пожар в колледже
Пожар в одесском колледже. Скриншот Youtube/Ruslan Samovarov
Пожар в одесском колледже. Скриншот Youtube/Ruslan Samovarov

Президент Владимир Зеленский поручил властям Одессы обеспечить помощь пострадавшим из-за пожара в Одесском колледже и быстрее выяснить обстоятельства трагедии.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Поручаю председателю Одесской ОГА и всей местной власти сделать все для помощи пострадавшим и их семьям и быстрее выяснить все обстоятельства, которые привели к этой трагедии. Но нам нужно не искать крайних, а больше не допускать такого ужаса ни в одном городе страны", - написал он.

По данным Зеленского на 6:00, из-за пожара погибла 16-летняя студентка Ксения Бабенко, 14 считаются пропавшими без вести (среди них - 5 студентов), 27 человек находятся в больницах (в том числе 5 в тяжелом состоянии, 21- средней тяжести).

Президент отметил, что вся страна сочувствует родителям погибшей и желает скорейшего выздоровления пострадавшим.

Он также отметил героическую борьбу пожарных и спасателей, 7 из которых также госпитализированы.

Как сообщали Українськi Новини, согласно сообщению Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) на вечер среды, 1 человек погиб и 26 были госпитализированы из-за пожара в Одесском колледже.

По словам мэра Одессы Геннадия Труханова, 4 декабря в колледже не было отопления, он редположил, что студенты и преподаватели включили электрообогреватели, что привело к дополнительной нагрузке на проводку.

Одесса объявила траур на два дня из-за масштабного пожара в колледже.

Ранее стало известно, что ГосЧС ликвидировала пожар в одесском колледже.

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