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04 декабря 2019, среда, 19:09 1026
Общество 2019-12-04T19:15:02+02:00
Українські Новини
Полиция начала расследовать пожар в одесском колледже

Полиция начала расследовать пожар в одесском колледже

Полиция, Расследование, Пожар, Одесса, Одесский колледж
Пожар в Одессе. Фото: dumskaya.net
Пожар в Одессе. Фото: dumskaya.net

Национальная полиция начала расследовать пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции, передают Українські Новини.

В сообщении отмечается, что событие квалифицированно как нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности.
По данным полиции, во время пожара пострадали 22 человека.

Все они госпитализированы, в больнице от полученных травм скончалась 17-летняя студентка колледжа, а не преподаватель. Один из спасателей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) ошибочно опознал погибшую как преподавателя колледжа. 

В настоящее время полицейские и спасатели продолжают работать на месте происшествия, причины возгорания устанавливаются.

Как сообщали Українські Новини, 4 декабря в 10:12 в одесском колледже на 3-м этаже 6-этажного учебного корпуса возник пожар. Площадь пожара ориентировочно составляет 4 000 кв. м. Более 40 человек были эвакуированы.

Кроме того, вероятной причиной пожара в колледже в Одессе могла стать старая проводка, которую не меняли с 1966 года.

Тем временем, масштабный пожар в колледже в Одессе показили с высоты птичьего полета. 


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