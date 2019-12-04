Национальная полиция начала расследовать пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции, передают Українські Новини.



В сообщении отмечается, что событие квалифицированно как нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности.

По данным полиции, во время пожара пострадали 22 человека.



Все они госпитализированы, в больнице от полученных травм скончалась 17-летняя студентка колледжа, а не преподаватель. Один из спасателей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) ошибочно опознал погибшую как преподавателя колледжа.



В настоящее время полицейские и спасатели продолжают работать на месте происшествия, причины возгорания устанавливаются.



Как сообщали Українські Новини, 4 декабря в 10:12 в одесском колледже на 3-м этаже 6-этажного учебного корпуса возник пожар. Площадь пожара ориентировочно составляет 4 000 кв. м. Более 40 человек были эвакуированы.



Кроме того, вероятной причиной пожара в колледже в Одессе могла стать старая проводка, которую не меняли с 1966 года.



Тем временем, масштабный пожар в колледже в Одессе показили с высоты птичьего полета.





