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06 декабря 2019, пятница, 15:09 416
Общество 2019-12-06T15:09:22+02:00
Українські Новини
Под завалами сгоревшего в Одессе дома выживших уже не найдут, - ГосЧС

Под завалами сгоревшего в Одессе дома выживших уже не найдут, - ГосЧС

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Пожар в Одессе, пожар в колледже, Пожар, выжившие
Пожар в Одессе. Фото: ГосЧС
Пожар в Одессе. Фото: ГосЧС

Надежды на то, что в здании сгоревшего колледжа остаются выжившие, нет. Об этом заявил замначальника облуправления ГСЧС в Одесской области Александр Крицкий, передает Думская.

"Надежды, что в здании остаются выжившие, нет. Все помещения, которые не пострадали от огня, обследованы. Людей там нет", - сказал он.

Со вчерашнего вечера в здании продолжается расчистка завалови параллельный поиск людей на первом и втором этажах. По состоянию на полдень пятницы вывезли уже больше 300 кубометров мусора.

Вчера в Одессе на месте пожара правоохранители нашли под обломками конструкций здания тело взрослой женщины без признаков жизни.

Как сообщали Українські Новини, 4 декабря 1 человек погиб и 30 госпитализированы из-за пожара в Одесском колледже. Кроме того, в числе без вести пропавших во время пожара в Одессе директор института НАН.  Также Зеленский поручил обеспечить помощь пострадавшим из-за пожара в Одесском колледже. 


Вероятной причиной пожара в колледже в Одессе могла стать старая проводка, которую не меняли с 1966 года. А полиция уже начала расследовать пожар в одесском колледже.

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