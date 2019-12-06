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06 декабря 2019, пятница, 22:51 277
Происшествия 2019-12-06T22:54:31+02:00
Українські Новини
Среди пострадавших при пожаре в колледже 4 человека находятся в тяжелом состоянии

Среди пострадавших при пожаре в колледже 4 человека находятся в тяжелом состоянии

Ярина Вацяк
Пожар, Пожар в Одессе, пожар в колледже

11 человек продолжают находиться на лечении в больницах города после пожара в одесском колледже по состоянию на вечер 6 декабря.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель Одесского городского совета.

В частности, на лечении находятся 3 студента, 2 преподавателя и 6 сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области.

4 человека находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщали Українськi Новини, в сети появилось видео начала пожара, снятое в одном из кабинетов Одесского колледжа.

По состояниюна вечер 6 декабря, количество погибших в одесском пожаре возросло до 4.

Вероятной причиной пожара в колледже в Одессе могла стать старая проводка, которую не меняли с 1966 года. В ГосЧС заявили, что под завалами сгоревшего в Одессе дома выживших уже не найдут.

Полиция уже начала расследовать пожар в одесском колледже, а Владимир Зеленский поручил обеспечить помощь пострадавшим из-за пожара в одесском колледже. 

Одесса объявила траур на два дня из-за масштабного пожара в колледже.

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