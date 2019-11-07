Гривня зміцніла за НБУ: офіційний курс валют у четвер

У той час як експерт пояснив раптовий обвал євро, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 7 листопада, на 6,19 коп. до 24,6576 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 6 листопада, на 7,85 коп. до 24,7195 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 100 фунтів стерлінгів 3178,4654 100 доларів США 2465,7612 100 швейцарських франков 2483,6777 1000 ієн 226,2185 10 російських рублів 3,8777 100 євро 2734,5292

Як повідомляли Українські Новини, гривня різко подорожчала на міжбанку. Також експерти дали прогноз курсу долара. Крім того, НБУ дозволив фізособам купувати валюту та банківські метали без обмежень, а Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) поліпшив прогноз зростання ВВП України в 2019 році з 2,5% до 3,3% і очікує зростання на 3,5% в 2020 році.

Тим часом експерт дав прогноз курсу валют в обмінниках і на міжбанку. Крім того, американський фінансовий холдинг JP Morgan поліпшив прогноз курсу гривні з 25,5 UAH/USD до 25 UAH/USD на кінець 2019 року, а міжнародні резерви скорочуються другий місяць поспіль.