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07 листопада 2019, четвер, 05:55 20
Фінанси 2019-11-07T09:00:03+02:00
Українські Новини
Гривня зміцніла за НБУ: офіційний курс валют у четвер

Гривня зміцніла за НБУ: офіційний курс валют у четвер

НБУ, Курс валют, курс рубля, курс долара, курс євро, Офіційний курс, курс швейцарських франків, Курс фунтів стерлінгів, курс ієн
Гривні.
Гривні.

У той час як експерт пояснив раптовий обвал євро, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 7 листопада, на 6,19 коп. до 24,6576 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 6 листопада, на 7,85 коп. до 24,7195 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
100 фунтів стерлінгів 3178,4654
100 доларів США 2465,7612
100 швейцарських франков 2483,6777
1000 ієн 226,2185
10 російських рублів 3,8777
100 євро 2734,5292

Як повідомляли Українські Новини, гривня різко подорожчала на міжбанку. Також експерти дали прогноз курсу долара. Крім того, НБУ дозволив фізособам купувати валюту та банківські метали без обмежень, а Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) поліпшив прогноз зростання ВВП України в 2019 році з 2,5% до 3,3% і очікує зростання на 3,5% в 2020 році.

Тим часом експерт дав прогноз курсу валют в обмінниках і на міжбанку. Крім того, американський фінансовий холдинг JP Morgan поліпшив прогноз курсу гривні з 25,5 UAH/USD до 25 UAH/USD на кінець 2019 року, а міжнародні резерви скорочуються другий місяць поспіль.

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