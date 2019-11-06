Евро резко просел: эксперт объяснил внезапный обвал валюты

Курс валюты Европейского союза к гривне снизился сразу на 21 копейку после роста на 11 копеек днем ранее. Движение этой денежной единицы в Украине определяется не внутренней ситуацией в стране, а поведением евро к доллару на международных финансовых рынках, объясняет финансовый аналитик Алексей Кущ, сообщает "Сегодня".

"Сейчас на международных рынках доллар укрепляется по отношению к евро. Таким образом, евро дешевеет по отношению к доллару, доллар дешевеет по отношению к гривне, соответственно, и евро (в Украине, - ред.) пошел вниз", – говорит эксперт.

В целом, как объясняет Кущ, корреляция следующая: стоимость евро по отношению к гривне зависит от того, насколько динамика укрепления украинской валюты к доллару выше динамики укрепления евро к доллару на международных финансовых рынках.

"Если динамика укрепления гривны по отношению к доллару выше, тогда и евро подешевеет, но не так сильно, как доллар. А если, например, евро подорожал по отношению к доллару более динамично, чем доллар подешевел к гривне, то в таком случае потенциала укрепления гривны по отношению к доллару не хватит, и евро чуть-чуть укрепится", – рассказал эксперт.

Как сообщали Українські Новини, гривна резко подорожала на межбанке. Кроме того, НБУ разрешил физлицам покупать валюту и банковские металлы без ограничений.