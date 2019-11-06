Гривна резко подорожала на межбанке

В то время как эксперты дали прогноз курса доллара, курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления во вторник на 8 коп. в среду укрепился на 12 коп. до 24,59 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 24,69-24,73 UAH/USD, затем котировки начали снижаться и достигли уровня 24,61-24,63 UAH/USD, после чего установились на уровне 24,57-24,61 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 11,29% с 27,72 UAH/USD до 24,59 UAH/USD. В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, после падения гривна резко подскочила в среду, 6 ноября. Также эксперт дал прогноз курса валют в обменниках и на межбанке. Кроме того, американский финансовый холдинг JP Morgan улучшил прогноз курса гривны с 25,5 UAH/USD до 25 UAH/USD на конец 2019 года.

Тем временем НБУ разрешил физлицам покупать валюту и банковские металлы без ограничений.