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06 ноября 2019, среда, 16:00 33
Финансы 2019-11-06T16:04:35+02:00
Українські Новини
Гривна резко подорожала на межбанке

Гривна резко подорожала на межбанке

Курс гривны, Курс валют, Межбанк, участники межбанка, Межбанковский валютный рынок
Гривны.
Гривны.

В то время как эксперты дали прогноз курса доллара, курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления во вторник на 8 коп. в среду укрепился на 12 коп. до 24,59 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 24,69-24,73 UAH/USD, затем котировки начали снижаться и достигли уровня 24,61-24,63 UAH/USD, после чего установились на уровне 24,57-24,61 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 11,29% с 27,72 UAH/USD до 24,59 UAH/USD. В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, после падения гривна резко подскочила в среду, 6 ноября. Также эксперт дал прогноз курса валют в обменниках и на межбанке. Кроме того, американский финансовый холдинг JP Morgan улучшил прогноз курса гривны с 25,5 UAH/USD до 25 UAH/USD на конец 2019 года.

Тем временем НБУ разрешил физлицам покупать валюту и банковские металлы без ограничений.

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