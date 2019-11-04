Доллар к гривне обвалится: эксперт дал прогноз курса валют в обменниках и на межбанке

За неделю курс доллара к гривне снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,8-1,7%. Так, с прошлого понедельника официальный курс снизился с 25,17 грн до 24,74 грн, спрос/предложение доллара на межбанке – с 25,11/25,14 до 24,78/24,82 грн, а средние курсы наличного доллара в банках – с 24,86/25,14 до 24,67/24,95 грн, сообщает "Сегодня" со ссылкой на старшего аналитика "Альпари" Вадима Иосуба.

Специалист полагает, что в ближайшее время доллар будет продолжать плавно дешеветь.

"На начавшейся неделе мы ожидаем умеренного снижения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 24,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,5/24,7 грн", – спрогнозировал эксперт.

Иосуб также напомнил, что американский инвестбанк JP Morgan снизил оценку курса доллара на конец текущего года до 25 грн с 25,5 грн, которые он прогнозировал месяцем ранее. На первый квартал 2020 года банк прогнозирует курс доллара 25,2 грн, на второй – 26,3 грн, на третий квартал – 27 грн.

Как сообщали Українські Новини, JP Morgan дал прогноз курса валют до конца года. Тем временем курс валют в обменниках подскочил в начале недели.