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06 ноября 2019, среда, 17:40 58
Экономика 2019-11-06T17:41:41+02:00
Українські Новини
ЕБРР улучшил прогноз роста ВВП Украины до 3,3%

ЕБРР улучшил прогноз роста ВВП Украины до 3,3%

ЕБРР, ВВП, экономический прогноз, ВВП Украины, Европейский банк реконструкции и развития
ВВП. Фото: pixabay.
ВВП. Фото: pixabay.

В то время как с начала года ЕБРР инвестировал в проекты в Украине на 1 млрд долларов, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2019 году с 2,5% до 3,3% и ожидает роста на 3,5% в 2020 году.

Об этом говорится в материалах ЕБРР, передают Українськi Новини.

"По мнению ЕБРР, экономика Украины осталась устойчивой к политическим факторам, однако темп роста будет несколько умеренным, как и раньше. Темп роста ВВП страны в 2019 году останется на уровне 3,3% (повторение результата 2018 года) и немного ускорится (до 3,5%) в 2020 году", - сказано в нем.

Среди факторов, которые способствовали украинской экономике справиться с обусловленным политическими событиями давлением, названы развитие строительного сектора и реальный рост чистых доходов населения.

Отмечается, что, учитывая погашение государственным сектором значительных объемов задолженности в 2020-2021 годах, новая ориентированная на реформы программа МВФ является чрезвычайно важной для поддержания ожиданий инвесторов и макроэкономической стабильности.

Как сообщали Українські Новини, дефицит текущего счета платежного баланса в сентябре составил 7,4% от ВВП. Согласно прогнозу Кабмина, средняя зарплата вырастет до 16 тыс. гривен за два года. Кроме того, S&P улучшил прогноз роста ВВП Украины с 2,5% до 3,2% в 2019.

Тем временем Минэкономики улучшило прогноз роста ВВП с 3,3% до 3,7% в 2020, а Уманский считает, что рост ВВП до 7% в год вполне реален.

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