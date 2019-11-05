Чего ждать от курса доллара в ноябре: эксперты дали прогноз "зеленого"

В то время как во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился до 24,9152 UAH/USD, а курс продажи евро на 8,00 коп. до 27,7994 UAH/EUR, аналитики ГК Forex Club считают, что в ноябре гривна сможет сохранить позиции вблизи отметки 25 грн/долл. – на фоне высоких ожиданий возобновления сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) и поступления иностранных инвестиций в Украину, сообщает "Сегодня".

Эксперты напоминают, что с начала 2019 года украинская валюта укрепилась по отношению к доллару США на 12,11%, что позволило ей занять первое место в рейтинге самых сильных валют в мире. По словам специалистов, это удалось за счет проведения жесткой денежно-кредитной политики НБУ и притоку внешних инвестиций. А объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа Украины (ОВГЗ) с начала 2019 года вырос до 99,5 млрд грн.

"Несмотря на снижение учетной ставки НБУ и последовавшее за этим снижение доходности по государственным облигациям, спрос на украинский государственный долг остается высоким. Пока инвесторы верят в Украину и видят хорошие инвестиционные возможности в связи с высокой вероятностью возобновления сотрудничества с Международным валютным фондом, а также деэскалации военного конфликта на Донбассе и открытия рынка земли. Но эту веру может пошатнуть политическая нестабильность", – объясняет руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин.

Если изменится новостной фон, рынок начнет испытывать нехватку валютного предложения, и гривна перейдет в более широкий диапазон колебаний – 25,5-26,5 грн за доллар, предупредил аналитик.

По его словам, последний месяц осени является периодом девальвации, когда гривня обычно в среднем теряет 3,3%. Это связано с началом отопительного сезона, а также подготовкой импортеров к сезону декабрьских продаж и активного пополнения запасов товаров и складов.

Усиливает давление на курс и устойчивое негативное сальдо торгового баланса Украины, которое перекрывается исключительно притоком внешних инвестиций, а также замедление роста экономики Европы.

Финансовые аналитики рассказали, что на курс доллара в ноябре также будет влиять аномально теплая погода и политика ФРС США. Впрочем, как убежден, руководитель подразделения по корпоративному анализу ICUАлександр Мартыненко, в ноябре факторы девальвации и укрепления гривны будут скомпенсированы.

"Таким образом, если ослабление гривны произойдет, оно будет незначительным", – считает Мартыненко.

По его мнению, на конец ноября стоит ожидать курс в диапазоне 25-25,5 грн/долл.

Как сообщали Українські Новини, по официальному курсу НБУ гривна обвалилась во вторник. Тем временем американский финансовый холдинг JP Morgan улучшил прогноз курса гривны с 25,5 UAH/USD до 25 UAH/USD на конец 2019 года.