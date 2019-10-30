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30 октября 2019, среда, 09:17 796
Финансы 2019-10-30T11:45:02+02:00
Українські Новини
НБУ разрешил физлицам покупать валюту и банковские металлы без ограничений

НБУ разрешил физлицам покупать валюту и банковские металлы без ограничений

НБУ, Курс валют, Нацбанк, покупка валюты

Национальный банк разрешил физлицам покупать валюту и банковские металлы без ограничений по сумме с 5 ноября.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Национальный банк отменил ограничения на покупку иностранной валюты и банковских металлов физическими лицами в эквиваленте 150 тыс. гривен в день через кассу банка, финансового учреждения или в системах онлайн-банкинга.

Также прекращает действовать требование о представлении физическими лицами в банках документов, подтверждающих основания для проведения операций по покупке безналичной иностранной валюты.

По оценкам Национального банка, эти послабления не будут иметь существенного влияния на валютный рынок.

Во-первых, подавляющее большинство операций физических лиц по покупке иностранной валюты осуществляется на суммы, меньше 150 тыс. гривен.

Во-вторых, общие объемы покупки и продажи валюты населением на данный момент соразмерны.

В то же время чистая покупка валюты Национальным банком на межбанковском валютном рынке благодаря избыточному предложению валюты со стороны бизнеса и инвесторов в этом году составляет почти 4 млрд долларов, а международные резервы в течение последних месяцев сохраняются на уровне 21-22 млрд долларов.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк выявил 15 нелегальных валютных обменников в июле-сентябре.

Тем временем Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 30 октября, на 4,67 коп. до 25,1138 UAH/USD. А американский финансовый холдинг JP Morgan улучшил прогноз курса гривны с 25,5 UAH/USD до 25 UAH/USD на конец 2019 года. 

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